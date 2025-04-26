Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Вы купили мощный роутер, подключили скоростной интернет и рассчитываете на стабильную сеть. Но дома сигнал всё равно "плавает". Почему? Причина может крыться в самых обычных вещах — предметах, которые окружают ваш маршрутизатор.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Враг в отражении: зеркала и металл

Зеркала и металлические поверхности способны отклонять сигнал от роутера, создавая "мертвые зоны". Всё дело в том, что Wi-Fi-сигналы — часть электромагнитного спектра, как и свет. А значит, они тоже отражаются. Так что глянцевый шкаф, стальной холодильник или большое зеркало рядом с маршрутизатором могут стать настоящими баррикадами для интернета.

Микроволновка и Wi-Fi — не друзья

Классика жанра: вы ставите попкорн в микроволновку и в этот момент пытаетесь смотреть кино онлайн. Готовьтесь к паузам. Микроволновки работают на той же частоте 2,4 ГГц, что и большинство роутеров, создавая помехи и снижая качество сигнала.

Масса имеет значение: мебель, стены и скульптуры

Громоздкие предметы из плотных материалов — вроде антикварного шкафа, бетонной стены или мраморной вазы — буквально "глушат" волны. Длины волн Wi-Fi гораздо меньше, чем у радиосигналов, и им сложнее пройти сквозь твердые препятствия.

Вода — скрытый враг Wi-Fi

Если рядом с роутером стоит аквариум — даже без рыб — вы рискуете остаться без стабильного соединения. Вода эффективно поглощает радиосигналы. По этой же причине радиоволны не работают под водой, и подлодки используют SONAR, а не RADAR.

Капли воды, даже в воздухе, могут мешать распространению сигнала — например, во время дождя, если вы раздаёте интернет на участке за городом.

Старые устройства — современные проблемы

Проводные телефоны старого образца могут мешать сигналу Wi-Fi — они тоже работают на 2,4 ГГц.

Bluetooth-гаджеты, включая наушники и колонки, создают подобные помехи, если расположены близко к роутеру.

Лампы, радионяни и даже декоративная подсветка могут использовать частоты, которые накладываются на Wi-Fi-сигнал.

Как понять, что мешает

Попробуйте поэтапно убирать устройства, стоящие рядом с роутером. Часто достаточно убрать одно — и соединение станет заметно стабильнее.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

