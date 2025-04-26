Лечим по-человечески: кого и зачем спасают в новых клиниках для животных

Кого лечить важнее — собаку или свинью? Домашнего любимца или птицу в клетке? На первый взгляд, вопрос странный. Но именно с него начинается история о главном отличии традиционной и современной ветеринарии.
Классическая ветеринария обслуживает интересы владельца: минимизировать убытки, не тратиться на дорогое лечение. В ряде случаев — рекомендовать эвтаназию, если животное утратило хозяйственную ценность.
Современная же ставит в приоритет жизнь пациента. Вне зависимости от его "рыночной стоимости". Если есть шанс спасти — его используют.
Джеймс Хэрриот, известный британский ветеринар, вспоминал:
"В 30-х годах ветеринары занимались в основном сельскохозяйственными животными. А через 20 лет — преимущественно собаками и кошками".
Люди стали массово заводить домашних любимцев. Особенно в городах — как компенсацию отсутствия природы. И эти "члены семьи" тоже нуждаются в заботе и лечении.
В ветеринарной клинике Утрехтского университета работают с тем же оборудованием, что и в лучших "человеческих" больницах: КТ, УЗИ, операции, даже трансплантации. Здесь исправляют прикус, лечат анемию, спасают от сердечной недостаточности и принимают роды.
врач-человек лечит один биологический вид, а ветеринар — десятки. И у каждого свои органы, болезни, паразиты.
Животные не могут рассказать о боли. Не могут терпеть или помогать врачу. Даже самые спокойные псы и кошки норовят выдернуть катетеры, сдёрнуть повязки и слизать мазь.
Поэтому в клиниках применяют специальные воротники и фиксирующие устройства.
яркий свет, резкие запахи, незнакомые звуки, холодные поверхности… Это превращает даже простые манипуляции в испытание.
А уж очнуться после наркоза — с болью и в одиночестве — особенно тяжело. Поэтому в клинике разрешают хозяевам находиться рядом. Или вместе с пациентами остаются студенты — спят с ними в послеоперационных боксах.
Кто-то скажет: зачем лечить хамелеонов и уток, когда в мире миллионы детей не получают элементарные вакцины? Это, мол, пир во время чумы.
Но если мы кормим животных премиум-кормом и любим их, как родных, то как можно равнодушно смотреть на их страдания?
И наконец — прагматичный аргумент. В ветеринарии, в отличие от "человеческой" медицины, меньше бюрократических ограничений.
Это делает её идеальной для поиска новых подходов и лекарств.
Многие открытия, сделанные в лечении животных, впоследствии помогают и людям. Потому что, несмотря на различия, болезни у нас часто общие.
Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina - "лечебное искусство, искусство исцеления", и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr - "лечу, пользую, исцеляю") — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.
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