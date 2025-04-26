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Почему витамины могут запустить метастазы: новое исследование

2:28
Наука

Казалось бы, антиоксиданты — несомненное благо. Они защищают клетки от разрушения, помогают организму бороться со стрессом и старением. Но что, если их избыток не спасает, а провоцирует болезнь?

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Именно это выяснили учёные из Швеции и Китая. В их исследовании на мышах с раком лёгких высокие дозы витаминов C и E не только не помогли, а наоборот — ускорили рост опухолей и развитие метастазов. Почему? Всё дело в новых кровеносных сосудах, которые начинают активно образовываться под действием антиоксидантов и подпитывают опухоль.

Витамины в избытке: эффект неожиданный

Мышам с раком лёгких — как обычным, так и тем, кому имплантировали человеческие раковые клетки — давали большие дозы витамина С с водой, а с пищей — Е и N-ацетилцистеин. Постепенно уровень антиоксидантов у животных превысил норму. Это привело к росту опухолей за счёт усиленного образования сосудов.

"Если вы правильно питаетесь, принимаете добавки, пьёте имбирный чай и смузи, то в какой-то момент передозировка становится реальностью", — поясняет профессор Мартин Берго.

Не панацея, а риск

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы кислорода — молекулы, которые могут разрушать клетки. Но слишком низкий уровень этих радикалов тоже не полезен: он активирует белок BACH1. А тот, в свою очередь, запускает рост сосудов и усиливает развитие рака.

Во второй части эксперимента исследователи воздействовали на органоиды — лабораторно выращенные шарики из раковых клеток. Картина повторилась: избыток витаминов активировал BACH1.

Что это значит для людей

Учёные подчеркивают: паниковать не стоит. Полностью исключать антиоксиданты из рациона опасно, особенно при онкологических заболеваниях — дефицит может ухудшить состояние. Главное — соблюдать баланс.

Перспективы лечения

Интересно, что повышенный уровень BACH1 был замечен не только в опухолях лёгких, но и при раке почек и молочной железы. Это открывает возможности для таргетной терапии с использованием ингибиторов роста сосудов — особенно у пациентов с высоким уровнем BACH1. Определить его поможет генетический скрининг.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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