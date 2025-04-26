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Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности

1:52
Наука

С виду Луна кажется абсолютно спокойной — миллиарды лет назад она действительно потеряла почти всю геологическую активность. Но ученые неожиданно обнаружили, что спутник Земли продолжает время от времени вздрагивать, и делает это с удивительной регулярностью — дважды в сутки.

Полнолуние
Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полнолуние

Причину этого явления нашли благодаря новым методам анализа старых данных. Искусственный интеллект помог пролить свет на загадочные "лунные будильники".

Что такое "лунный будильник"

Когда астронавты миссий "Аполлон" устанавливались на Луне, они оставили после себя сейсмометры. Долгое время считалось, что их данные устарели. Однако команда Калифорнийского технологического института решила вернуться к ним, используя современные алгоритмы машинного обучения.

Оказалось, что Луне свойственны микро-сотрясения, которые происходят ежедневно — и всегда в одно и то же время.

Дрожь, вызванная Солнцем

Эти регулярные лунотрясения совпадают с определенными моментами солнечного дня — утренним восходом и вечерним закатом. Причина проста: резкие температурные скачки.

На Луне нет атмосферы, и поверхность там нагревается не постепенно, как на Земле. Днем температура может доходить до +120 °C, а ночью — падать до -133 °C. Эти экстремальные перепады вызывают термическое расширение и сжатие коры, провоцируя дрожь.

Почему это важно для будущих миссий

Хотя сила таких лунотрясений невелика и их не почувствует человек, они могут повлиять на устойчивость модулей, которые будут использоваться в будущем. Учёные подчеркивают, что эти колебания необходимо учитывать при проектировании оборудования и выборе материалов для постройки баз на Луне.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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