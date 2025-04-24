Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать
Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону
Миллионы авто под угрозой: достаточно VIN, чтобы уехать на чужом KIA
Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость
Миграционный кризис ударил по туристам: что изменилось в Шенгенской зоне
Чем грозит Европе избыток украинской электроэнергии: скрытые риски
Улучшите свой сон с помощью успокаивающих растений, выращенных дома
Забыли промыть — и сделали правильно: как варить пасту, чтобы не слипалась
Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа

Квантовый чип Wukong: как Китай готовится к мировому господству

2:16
Наука

Квантовые компьютеры по праву считаются одними из самых сложных устройств, когда-либо созданных человеком.

Квантовый компьютер IBM Quantum System One
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Сегодня квантовые компьютеры разрабатываются и производятся в таких странах, как США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Китай, Австралия, Индия, Россия, Канада, Япония и Южная Корея. Точные данные о количестве выпускаемых машин отсутствуют, однако очевидно, что компании вроде IBM и Honeywell — одни из лидеров в этой сфере. Обе — американские, и, по всей видимости, единственной страной, способной соперничать с США в области квантовых технологий, является Китай.

Хотя китайские власти регулярно публикуют информацию об успехах в квантовых разработках, эксперты рекомендуют относиться к этим данным с определённой долей скепсиса. Причина не недоверие к заявленным достижениям, а скорее подозрение, что реальные успехи страны могут превосходить официальные отчеты. Есть основания полагать, что у Китая уже есть квантовые технологии, более совершенные, чем утверждается публично.

Ключевым игроком в китайской квантовой гонке считается Центр исследований в области квантовой инженерии в провинции Аньхой. В стране работают и другие компании в этой сфере, например, Origin Quantum, лаборатории Alibaba, Tencent и SpinQ, но именно этот исследовательский центр занимает ведущее место.

На сегодняшний день его главным достижением является сверхпроводниковый квантовый чип Wukong с 72 кубитами. Недавно центр объявил о разработке следующего поколения квантового оборудования, способного объединять ещё большее число кубитов и работать с большей стабильностью. Это вселяет оптимизм.

Особо впечатляет тот факт, что Центр в Аньхое уже сегодня способен одновременно производить до пяти квантовых компьютеров, оснащенных чипами Wukong. В ближайшем будущем планируется нарастить мощности и собирать до восьми квантовых машин одновременно, передает terra.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Садоводство, цветоводство
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения Аудио 
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного
Домашние животные
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
Последние материалы
Археолог с лапками: почему ваш кот устраивает бесконечные раскопки в лотке, и что с этим делать
Космос против человека: почему космонавты возвращаются другими — и не всегда в лучшую сторону
Миллионы авто под угрозой: достаточно VIN, чтобы уехать на чужом KIA
Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость
Квантовый чип Wukong: как Китай готовится к мировому господству
Миграционный кризис ударил по туристам: что изменилось в Шенгенской зоне
Чем грозит Европе избыток украинской электроэнергии: скрытые риски
Улучшите свой сон с помощью успокаивающих растений, выращенных дома
Забыли промыть — и сделали правильно: как варить пасту, чтобы не слипалась
Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.