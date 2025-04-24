Квантовый чип Wukong: как Китай готовится к мировому господству

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Квантовые компьютеры по праву считаются одними из самых сложных устройств, когда-либо созданных человеком.

Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Сегодня квантовые компьютеры разрабатываются и производятся в таких странах, как США, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Китай, Австралия, Индия, Россия, Канада, Япония и Южная Корея. Точные данные о количестве выпускаемых машин отсутствуют, однако очевидно, что компании вроде IBM и Honeywell — одни из лидеров в этой сфере. Обе — американские, и, по всей видимости, единственной страной, способной соперничать с США в области квантовых технологий, является Китай.

Хотя китайские власти регулярно публикуют информацию об успехах в квантовых разработках, эксперты рекомендуют относиться к этим данным с определённой долей скепсиса. Причина не недоверие к заявленным достижениям, а скорее подозрение, что реальные успехи страны могут превосходить официальные отчеты. Есть основания полагать, что у Китая уже есть квантовые технологии, более совершенные, чем утверждается публично.

Ключевым игроком в китайской квантовой гонке считается Центр исследований в области квантовой инженерии в провинции Аньхой. В стране работают и другие компании в этой сфере, например, Origin Quantum, лаборатории Alibaba, Tencent и SpinQ, но именно этот исследовательский центр занимает ведущее место.

На сегодняшний день его главным достижением является сверхпроводниковый квантовый чип Wukong с 72 кубитами. Недавно центр объявил о разработке следующего поколения квантового оборудования, способного объединять ещё большее число кубитов и работать с большей стабильностью. Это вселяет оптимизм.

Особо впечатляет тот факт, что Центр в Аньхое уже сегодня способен одновременно производить до пяти квантовых компьютеров, оснащенных чипами Wukong. В ближайшем будущем планируется нарастить мощности и собирать до восьми квантовых машин одновременно, передает terra.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.



