Камеры МКС зафиксировали загадочные символы в тунисской пустыне — что это на самом деле

Камера на борту Международной космической станции (МКС) недавно запечатлела интересный объект в тунисской пустыне, который выглядит как странные символы, появившиеся на песке.
Эти кадры были сняты в удаленной части пустыни и были переданы компанией Sen, которая установила высокочеткие камеры на Международной космической станции. Камеры могут транслировать видео в 4К с высоты 420 км над уровнем моря.
Основатель Sen Чарльз Блэк отметил, что это привлекло их внимание. Может показаться, что это какое-то секретное сообщение, но эксперты считают, что объект имеет более прагматичное объяснение. Они говорят, что это замечательный пример сельскохозяйственной модели в пустынном ландшафте.
Авторы проекта добавили, что их цель не всегда заключается в том, чтобы определить объект сразу. Они хотят вовлечь зрителей в процесс, что стимулирует дискуссии и интерес. Блэк подчеркнул, что они стремятся создать аудиторию для обсуждения.
Компания Sen была основана в 2007 году и находится в Великобритании. Проект фокусируется на предоставлении доступа к аэроодолновидным данным для широкой аудитории, включая наблюдение Земли в реальном времени и анализ космических событий.
Камеры были установлены на модуле МКС, принадлежащем Европейскому космическому агентству и построенном на платформе Airbus. Это обеспечило не только питание камеры, но и доступ к каналам связи HACA. Установка камеры на МКС представляет собой сложную задачу, требующую строгих тестов для электромагнитных помех и три проверки безопасности HACA перед введением в эксплуатацию.
Тунисская пустыня не единственное место, где камеры проекта зафиксировали интересные явления. Последние видео включают дымовые столбы от лесных пожаров в Канзасе и Веракрусе, а также рыбацкие лодки около Фолклендских островов, где яркие светодиоды создают свечение, видимое с орбиты, пишет kaldata.
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