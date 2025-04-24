Радужный аммонит возрастом 66 миллионов лет: открытие, которое изменит науку

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Студент-геолог из Университета Роджерс Стейт (США) сделал важное открытие, которое привлекло внимание научного сообщества и коллекционеров со всего мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ микроскоп

Он нашёл аммонит, вымершего морского моллюска, жившего около 66 миллионов лет назад. Особенность находки — раковина сохранила яркие, переливающиеся цвета, напоминающие драгоценный камень.

По словам профессора Криса Шелтона, находка произошла незадолго до весенних каникул во время выездной экскурсии на палеонтологический участок.

Студент Колби Дулинг обнаружил крупный фрагмент аммонита с поразительно ярким блеском, что сразу выделило этот образец среди прочих. Ископаемое оказалось исключительно хорошо сохранившимся. По внешнему виду напоминает амолит — редкий органический самоцвет.

Амолит — редкая органическая драгоценность, образующаяся из ископаемых раковин аммонитов. В отличие от алмазов и сапфиров, которые формируются в результате геологических процессов, амолит имеет биологическое происхождение, как янтарь или жемчуг. Его характерное радужное сияние обусловлено микроструктурой аргонита, минерала, из которого состоит раковина, и тем, как он рассеивает свет.

Обнаруженный аммонит с признаками амолита может свидетельствовать о том, что данный участок представляет собой так называемый Lagerstätte — место с исключительной сохранностью ископаемых. На данный момент в мире известен лишь один подобный участок с аммонитами, содержащими оригинальный аргонит — это Buckhorn Asphalt Lagerstätte, также расположенный в Оклахоме.

Профессор Шелтон и студент Дулинг продолжают исследования, проводя дополнительные экспедиции и лабораторные анализы. Они планируют опубликовать научную статью в соавторстве с профессором Троем Расбери из Университета Стоуни Брук.

Точное местоположение находки пока держится в секрете, чтобы защитить участок от возможных разрушений. Исследователи уже собрали несколько образцов, в том числе окаменелости акул и уникальных беспозвоночных. В течение года команда намерена завершить исследования и представить их на рецензирование.

Профессор Шелтон подчеркивает важность вовлечения студентов в полевые работы, поскольку это дает возможность самим делать открытия и напрямую участвовать в развитии науки. Пример Колби Дулинга — яркое свидетельство того, как практика дополняет учебный процесс, передает correiobraziliense.

Уточнения

Янта́рь — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.



