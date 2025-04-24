Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто заплатит цену? НАТО готовит удар по репутации Зеленского
В Грузию, Армению вместо Турции и Египта? Планируем путешествия осознанно
Бьюти-диета: почему всё больше звёзды отказываются от косметики и что из этого выходит
Самая северная гроза в истории: случай, изменивший прогнозы
Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак
Что США потребует от Путина в рамках мирного соглашения? Условие обсудят на следующей встрече
Израильские военные признали, что их солдаты убили сотрудника ООН в секторе Газа
Рамафоса принимает Зеленского под градом критики: вот что скрывает визит в ЮАР
Кибершпионы из Северной Кореи создали американские фирмы для обмана разработчиков крипты

Радужный аммонит возрастом 66 миллионов лет: открытие, которое изменит науку

2:45
Наука

Студент-геолог из Университета Роджерс Стейт (США) сделал важное открытие, которое привлекло внимание научного сообщества и коллекционеров со всего мира.

микроскоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
микроскоп

Он нашёл аммонит, вымершего морского моллюска, жившего около 66 миллионов лет назад. Особенность находки — раковина сохранила яркие, переливающиеся цвета, напоминающие драгоценный камень.

По словам профессора Криса Шелтона, находка произошла незадолго до весенних каникул во время выездной экскурсии на палеонтологический участок.

Студент Колби Дулинг обнаружил крупный фрагмент аммонита с поразительно ярким блеском, что сразу выделило этот образец среди прочих. Ископаемое оказалось исключительно хорошо сохранившимся. По внешнему виду напоминает амолит — редкий органический самоцвет.

Амолит — редкая органическая драгоценность, образующаяся из ископаемых раковин аммонитов. В отличие от алмазов и сапфиров, которые формируются в результате геологических процессов, амолит имеет биологическое происхождение, как янтарь или жемчуг. Его характерное радужное сияние обусловлено микроструктурой аргонита, минерала, из которого состоит раковина, и тем, как он рассеивает свет.

Обнаруженный аммонит с признаками амолита может свидетельствовать о том, что данный участок представляет собой так называемый Lagerstätte — место с исключительной сохранностью ископаемых. На данный момент в мире известен лишь один подобный участок с аммонитами, содержащими оригинальный аргонит — это Buckhorn Asphalt Lagerstätte, также расположенный в Оклахоме.

Профессор Шелтон и студент Дулинг продолжают исследования, проводя дополнительные экспедиции и лабораторные анализы. Они планируют опубликовать научную статью в соавторстве с профессором Троем Расбери из Университета Стоуни Брук.

Точное местоположение находки пока держится в секрете, чтобы защитить участок от возможных разрушений. Исследователи уже собрали несколько образцов, в том числе окаменелости акул и уникальных беспозвоночных. В течение года команда намерена завершить исследования и представить их на рецензирование.

Профессор Шелтон подчеркивает важность вовлечения студентов в полевые работы, поскольку это дает возможность самим делать открытия и напрямую участвовать в развитии науки. Пример Колби Дулинга — яркое свидетельство того, как практика дополняет учебный процесс, передает correiobraziliense.

Уточнения

Янта́рь — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Красота и стиль
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
Последние материалы
Кто заплатит цену? НАТО готовит удар по репутации Зеленского
Самая северная гроза в истории: случай, изменивший прогнозы
Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак
Что США потребует от Путина в рамках мирного соглашения? Условие обсудят на следующей встрече
Израильские военные признали, что их солдаты убили сотрудника ООН в секторе Газа
Рамафоса принимает Зеленского под градом критики: вот что скрывает визит в ЮАР
Кибершпионы из Северной Кореи создали американские фирмы для обмана разработчиков крипты
Трамп заявил об отсутствии преданности российско-украинскому конфликту: вот что на самом деле волнует политика
Субпродукты полезнее филе: но только если съесть их правильно
Мощность вырастет, а ремонт станет ближе: зачем сверлят катализаторы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.