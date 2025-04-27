США бросили дерзкий вызов в космосе: Китай снова отправил людей на орбиту

24 апреля Китай отправил в космос очередной экипаж из трёх астронавтов. Космический корабль «Шэньчжоу-20» стартовал с космодрома в Цзюцюане примерно в 12:17 по московскому времени. Их цель — орбитальная станция «Тяньгун», которая уже стала центром китайских амбиций на звёздной арене.

Фото: Youtube Extracted at 0:08 seconds by China News Service, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ракета-носитель

Новый экипаж и большие планы

Эти трое заменят предыдущих астронавтов, работающих на «Тяньгуне», и пробудут на орбите около шести месяцев. За это время они займутся научными экспериментами и техническим обслуживанием станции. Ротация экипажей происходит дважды в год, и это стало важной частью стратегии Китая по устойчивому присутствию в космосе.

Не просто полёт — геополитический ход

Запуск «Шэньчжоу-20» — не просто очередная веха. Это чёткий сигнал: Пекин серьёзно намерен бросить вызов США в космической гонке. И делает это системно — от завершения строительства станции в 2022 году до регулярных миссий.

Курс на лидерство

Цель Китая амбициозна: к 2050 году страна планирует стать мировым лидером в ключевых направлениях космической науки. Чтобы добиться этого, она наращивает темпы исследований и открывает станцию для союзников.

Пакистан на орбите

Впервые на китайской станции появится иностранный астронавт — представитель Пакистана. Это событие намечено на ближайшие годы и, по мнению экспертов, станет важным шагом в укреплении международного имиджа Пекина в космосе.

Сотрудничество вместо гонки

Интересен и другой вектор — совместные проекты с Россией и другими странами по созданию базы на Луне. Китай явно стремится не только к технологическому, но и к дипломатическому лидерству в космосе.

Уточнения

Раке́та-носи́тель (РН), также раке́та косми́ческого назначе́ния (РКН) — ракета, предназначенная для выведения полезной нагрузки в космическое пространство.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

