Воскрешение из мёртвых: раскрыта правда о клонировании животных

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Вымирание животных — процесс, который человечество на протяжении веков воспринимало как неизбежный. Но с развитием технологий появляются новые, хоть и спорные, способы сохранить исчезающие виды. Одним из таких инструментов является клонирование. Однако, несмотря на его потенциал, этот метод до сих пор используется крайне редко.

Фото: commons.wikimedia by Vladdie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лошадь Пржевальского

Клонирование животных ассоциируется у большинства с громкими заголовками о клоне овечки Долли, научной фантастикой и потенциальными угрозами. Но современная реальность значительно прозаичнее и эффективнее.

Исследование, опубликованное в журнале Animals, детально анализирует историю и современные достижения в области клонирования. В центре внимания — два прорывных проекта от американской команды Revive & Restore: восстановление лошади Пржевальского и черноногого хорька — двух видов, находящихся на грани исчезновения.

Что особенно важно: оба клонированных животных оказались не просто жизнеспособными — они полностью здоровы. Уровень выживаемости у клонированных представителей в рамках этих проектов достигал 90%, а более 95% особей оставались фертильными, то есть способными к воспроизводству.

Это опровергает миф о том, что клоны — это слабые и нежизнеспособные существа. Наоборот, современные технологии обеспечивают рождение полноценных животных, способных жить, размножаться и усиливать генофонд своих видов.

Несмотря на очевидные успехи, клонирование используется редко. Главные причины — страх, недостаток информации и высокая стоимость. Операция по клонированию одного животного стоит десятки тысяч долларов, а сам процесс до сих пор кажется слишком рискованным в глазах инвесторов и организаций по охране природы.

К этому добавляются этические вопросы, общественное недоверие и страх перед "игрой в Бога". Всё это тормозит развитие технологии, которая потенциально может стать спасением для сотен исчезающих видов.

Команда Revive & Restore утверждает: технология уже готова, чтобы перейти на новый уровень. Если мир научится доверять науке и перестанет бояться термина "клонирование", человечество получит мощный инструмент для защиты природы. Вместо печальных историй о видах, которых мы потеряли, у нас появится шанс создавать истории восстановления и продолжения жизни.

Уточнения

Американский хорёк (лат. Mustela nigripes; или черноногий хорёк) — мелкий североамериканский хищник, близкий родственник российского степного хорька и других представителей семейства куньих.



Ло́шадь Пржева́льского или тахи (лат. Equus przewalskii caballus, лат. Equus ferus przewalskii каз. Керқұлан) — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии. К 1969 году лошадей Пржевальского в дикой природе не осталось, они сохранились лишь в неволе. Затем осуществлялись программы по их реинтродукции (возвращению в дикую природу).

