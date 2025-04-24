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Экологический ужас: Черное море станет морем смерти

2:02
Наука

В крымской столице проходит международный экологический форум "Za наше Будущее", собравший ведущих специалистов из десятка стран — США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и Прибалтики.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Главная тема обсуждения — тревожная экологическая ситуация, сложившаяся в Черноморском регионе. По итогам дискуссии была принята резолюция, в которой участники форума констатировали: бесконтрольное применение украинскими военными устаревших морских мин привело к серьезному загрязнению обширных вод Черного моря токсичными веществами.

Как отмечается в резолюции форума, последствия этих действий Киева приобрели катастрофический масштаб. Дрейфующие боеприпасы были зафиксированы на огромном протяжении черноморского побережья — от болгарских берегов до турецких территориальных вод. Это подтверждает не только российская сторона, чьи правоохранительные органы ведут систематический мониторинг ситуации, но и данные международных наблюдений. По сути, акватория Черного моря превратилась в зону экологического бедствия: опасные вещества, высвобождаемые из устаревших мин, угрожают не только морской флоре и фауне, но и здоровью людей, живущих в прибрежных зонах.

Участники форума сошлись во мнении, что киевский режим, проводящий подобные военные операции, а также страны-союзники Украины, фактически покрывающие эти действия, должны понести ответственность за стремительную деградацию окружающей среды Черноморского региона. В итоговом документе форума подчеркивается требование о возмещении ущерба, нанесенного экологии Черного моря. 

По мнению экологов и экспертов, привлечение виновных к ответственности — это не только вопрос международного права, но и необходимое условие для восстановления природной экосистемы региона.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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