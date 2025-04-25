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Китай против США: почему битва за технологии определит следующую мировую войну

2:50
Наука

Пока Соединённые Штаты размышляют о будущем, Китай уже активно меняет его. В свежем докладе Комитета национальной безопасности США говорится: Пекин стремительно сливает биотехнологии и искусственный интеллект, чтобы кардинально изменить облик военных действий.

Солдат на фоне заката
Фото: flickr.com by DVIDSHUB, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солдат на фоне заката

Китай готовится переписать правила войны

Главная цель Китая к 2049 году — создать вооружённые силы мирового уровня, сделав ставку на "интеллектуальную войну".

В этом будущем солдаты получат биологические улучшения: усиленные физические характеристики и развитые когнитивные способности.

По данным отчёта, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже экспериментирует с генной инженерией, разрабатывая так называемых "суперсолдат" — более стойких и умных бойцов нового поколения.

Точка невозврата

"В биотехнологии наступит переломный момент, если Китай первым достигнет успеха, мы уже никогда не сможем догнать его", — подчёркивается в докладе. 

Такой перевес способен навсегда изменить глобальный баланс сил.

Искусственный интеллект также играет критическую роль: ещё недавно США уверенно лидировали в этой сфере, но их отрыв стремительно сокращается.

Если ситуация не изменится, ключевые решения в будущем будут приниматься не только в Кремниевой долине, но и в Пекине.

Агрессивная стратегия Китая

Согласно отчёту, китайские компании вроде Пекинского института геномики (BGI) и MGI Tech при поддержке государства активно манипулируют рынками биотехнологий.

Они применяют агрессивное ценообразование и непрозрачные деловые практики, стремясь доминировать в производстве геномов и фармацевтического сырья. Индия уже ответила введением антидемпинговых пошлин против этих компаний.

Эти действия не просто усиливают научный и экономический потенциал Китая — они дают ему мощный рычаг влияния на будущее военных технологий.

Что ждёт Америку?

Комитет предлагает двойную стратегию для США:

  • ускорить развитие собственных биотехнологий и искусственного интеллекта;
  • одновременно замедлять технологический прогресс Китая через защиту интеллектуальной собственности и ограничения инвестиций.

В планах — масштабные федеральные инвестиции: около 15 миллиардов долларов на развитие биотехнологий и обучение специалистов.

Будущее на пороге

"Война с беспилотниками будет выглядеть старомодно, если мы столкнёмся с генетически развитыми китайскими суперсолдатами", — предупреждает доклад.

В ближайшие годы человечество может стать свидетелем войны нового типа — где победу будут обеспечивать не машины, а усовершенствованные люди.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я (НОАК, кит. трад. 中国人民解放军, пиньинь Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn, палл. Чжунго Жэньминь Цзефан Цзюнь) — официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (658 млн человек на действительной службе). Основана 1 августа 1927 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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