Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Поколение Z всё чаще ставит под сомнение ценность высшего образования. Новое исследование Indeed показало тревожный тренд: почти половина молодых специалистов считает, что диплом утратил смысл — ИИ вроде ChatGPT быстрее, дешевле и точнее выполняет задачи, которым их учили годами.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Четыре года, тысячи долларов — и всё ради конкуренции с ИИ?

"Зачем влезать в долги на обучение, если ИИ может освоить мою профессию за секунды?" — недоумевает выпускница факультета цифрового маркетинга, Леа Смит.

Она — не единственная. Сферы маркетинга, права, журналистики и финансов особенно пострадали от стремительного вторжения нейросетей.

Цифры говорят сами за себя:

49% зумеров считают, что их диплом устарел;

37% работодателей предпочли бы ИИ, а не выпускника;

94% молодых специалистов сожалеют о выборе образования.

Работодатели ждут от новичков не столько диплом, сколько гибкость и умение работать с ИИ. Многие организации уже отказываются от требования "4-летки" и делают ставку на практику.

"Чтобы преуспеть в ИИ-мире, каждый сотрудник должен понимать, как он работает", — говорит советник Indeed, Линси Фэган.

Но поколение Z ощущает сильнейшее давление — особенно те, кто только закончил вуз.

Крупные техкомпании уже включились в гонку за переквалификацией: Google, Microsoft и O'Reilly предлагают курсы по машинному обучению, быстрой разработке и управлению проектами. Многие зумеры теперь делают ставку на короткие техкурсы или цифровое предпринимательство.

Рынок диктует условия: выживают те, кто может адаптироваться.

А вузы? Им придётся срочно пересматривать программы и внедрять цифровые навыки — иначе молодёжь окончательно потеряет доверие к классическому образованию.

И всё же выход есть. Комбинация технологических умений с навыками, которые ИИ пока не заменит — критическое мышление, креативность, эмпатия — может вернуть зумерам уверенность в завтрашнем дне.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как "зумеры") — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995-1997, верхние границы 2010-2012).

