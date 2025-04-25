Вода на Луне появляется из ветра — и это не поэтика, а физика

Луна — стерильная, мёртвая, покрытая серой пылью поверхность. Долгие годы ученые считали, что здесь не может быть воды. Но новое исследование NASA переворачивает представление о Луне: вода есть, и появляется она прямо из солнечного ветра.
Всё началось с образцов лунной пыли, привезённых с миссией "Аполлон-17" в 1972 году. Команда из Центра космических полётов имени Годдарда под руководством Ли Ся Йео построила уникальную установку — вакуумную камеру, имитирующую луночные условия и солнечный ветер.
С помощью ускорителя частиц учёные обстреляли обезвоженный лунный реголит протонами, имитируя воздействие за 80 000 лет всего за несколько суток.
Протоны солнечного ветра, сталкиваясь с реголитом, проникали в его электронные оболочки, образуя атомы водорода. Эти атомы тут же соединялись с кислородом из минералов — и образовывали воду и гидроксильные соединения.
Спектральный анализ показал характерное снижение поглощения инфракрасного света — признак наличия жидкой фазы или гидроксильной группы. Чистой воды учёные не нашли, но это был самый близкий экспериментальный прорыв в понимании "влажной Луны".
Пока NASA имитирует солнечный ветер, Китайская академия наук анализирует свежие образцы из миссии "Чанъэ-6". У человечества, похоже, появляется всё больше поводов вновь вернуться на Луну — но уже не ради флага, а ради воды.
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