Вода на Луне появляется из ветра — и это не поэтика, а физика

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Луна — стерильная, мёртвая, покрытая серой пылью поверхность. Долгие годы ученые считали, что здесь не может быть воды. Но новое исследование NASA переворачивает представление о Луне: вода есть, и появляется она прямо из солнечного ветра.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Как "оживили" Луну в лаборатории

Всё началось с образцов лунной пыли, привезённых с миссией "Аполлон-17" в 1972 году. Команда из Центра космических полётов имени Годдарда под руководством Ли Ся Йео построила уникальную установку — вакуумную камеру, имитирующую луночные условия и солнечный ветер.

С помощью ускорителя частиц учёные обстреляли обезвоженный лунный реголит протонами, имитируя воздействие за 80 000 лет всего за несколько суток.

Что произошло в пыли

Протоны солнечного ветра, сталкиваясь с реголитом, проникали в его электронные оболочки, образуя атомы водорода. Эти атомы тут же соединялись с кислородом из минералов — и образовывали воду и гидроксильные соединения.

Подтверждение: не капля, но след

Спектральный анализ показал характерное снижение поглощения инфракрасного света — признак наличия жидкой фазы или гидроксильной группы. Чистой воды учёные не нашли, но это был самый близкий экспериментальный прорыв в понимании "влажной Луны".

И это только начало

Пока NASA имитирует солнечный ветер, Китайская академия наук анализирует свежие образцы из миссии "Чанъэ-6". У человечества, похоже, появляется всё больше поводов вновь вернуться на Луну — но уже не ради флага, а ради воды.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

