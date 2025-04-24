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Планета без воздуха и с годом в 115 дней — как там вообще ходить

2:08
Наука

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, и с виду он совсем не похож на место, куда захотелось бы слетать на выходные. Палящее излучение, перепады температур от +400 до -180 °C, отсутствие атмосферы и многолетнее путешествие до места — но, несмотря на всё это, по нему действительно можно ходить. Правда, только если вы в скафандре, который выдержит ад и лед одновременно.

Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Фото: NASA by Neil Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне

Ад и лёд на одной планете

На дневной стороне Меркурия — пекло до +430 °C. На ночной — мороз до -180 °C. Причина — почти полное отсутствие атмосферы. У планеты есть лишь тонкая экзосфера, которая не способна удерживать тепло. Без скафандра здесь не выжить ни минуты — ни в жару, ни в холод.

Самое безопасное место для прогулки — полярные регионы, где температуры более стабильны. Здесь можно не обжариться и не замёрзнуть до состояния ледышки.

А что с гравитацией и рельефом

Меркурий — каменистая планета с плотной корой и жидким ядром. Гравитация — примерно 40% земной, так что прыгать будет легче, чем дома. Но поверхность изрезана кратерами, лавовыми равнинами и вулканическими остатками. Тут скучно не будет — ни глазу, ни подошве.

Долететь — сложнее, чем кажется

Хотя Меркурий — один из ближайших к нам объектов, долететь до него — настоящее испытание. Чтобы попасть в орбиту этой планеты, нужно не только преодолеть десятки миллионов километров, но и "притормозить" у самого Солнца. На это уходит 6-7 лет сложного гравитационного маневрирования.

Стоит ли вообще туда лететь

С научной точки зрения — да. У Меркурия плотное металлическое ядро, древнейшая поверхность, следы вулканической активности и удивительный геологический рельеф. Но вот с туристической — пока рановато. Здесь не будет ни кофе, ни тени, ни wi-fi, зато много шансов остаться на планете навсегда (в прямом смысле).

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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