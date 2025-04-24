Люди с голубыми глазами воспринимаются иначе — вот как

2:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Голубые глаза — это не просто "красивый цвет радужки". Это следствие редкой генетической мутации, которая произошла всего 6-10 тысяч лет назад. С точки зрения эволюции — это буквально вчера. И у этой мутации, как выясняется, удивительно глубокие корни, последствия и культурное значение.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

Что стоит за голубым цветом глаз

Цвет глаз зависит от количества пигмента — меланина — в радужке. В случае с голубыми глазами его так мало, что свет, проходя через слои радужной оболочки, рассеивается, создавая синий оттенок. Это визуальный эффект, а не пигмент!

Причина — мутация в гене HERC2, которая снижает активность гена OCA2 — именно он отвечает за производство меланина. Результат — светлая радужка, которая отражает больше света и кажется голубой.

Все голубоглазые — дальние родственники

Генетики считают, что мутация появилась в районе Черного моря и распространилась в Европу. Самое удивительное — все люди с голубыми глазами, вероятно, происходят от одного общего предка. В Эстонии, например, почти 99% населения — светлоглазые. А в мировом масштабе — таких менее 10%.

Почему светлые глаза стали привлекательными

Сексуальный отбор тоже сыграл свою роль. В небольших древних сообществах необычные черты могли подсознательно восприниматься как признак "другости" и привлекательности. Голубые глаза выделялись — значит, обладатель имел больше шансов на продолжение рода.

К тому же, исследования показывают: мужчины с голубыми глазами чаще выбирают партнерш с таким же цветом глаз. Возможно, это скрытый биологический механизм — способ распознать родственные признаки и минимизировать риск измен.

Голубоглазые — "надежные"

Эксперименты также показали, что людей с голубыми глазами склонны воспринимать как менее доминантных, но более честных и надёжных. Это может влиять на то, как они воспринимаются в социуме и даже в выборе профессий или партнёров.

Есть и обратная сторона

Низкий уровень меланина делает такие глаза более уязвимыми к ультрафиолету. Также выше риск заболеваний глаз, таких как макулярная дегенерация и фоточувствительность. У людей с генетическими особенностями, например, альбинизмом, голубые глаза встречаются чаще — это ещё одно подтверждение связи с пигментацией.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

