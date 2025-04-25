Марс мог спасти атмосферу, но решил иначе: запутанная драма древнего ядра

Сегодня у Марса нет глобального магнитного поля, и это считается одной из причин утраты его атмосферы. Без защитного экрана солнечный ветер миллиардами лет уносил газы, оставляя планету уязвимой.
Но всё больше свидетельств указывает на то, что когда-то магнитное поле у Марса всё же было — и вело себя весьма странно. Судя по данным аппарата Insight, оно охватывало только южное полушарие, оставляя северное почти беззащитным.
Группа учёных из Техасского университета выдвинула гипотезу, объясняющую это явление. По их мнению, асимметричное магнитное поле могло возникнуть, если ядро Марса было полностью жидким — в отличие от ядра Земли, где есть и твёрдая, и расплавленная части.
Исследователи предположили, что ключевую роль могла сыграть температурная разница между двумя полушариями. Если тепло в основном выходило через южное, то именно там и возникало перемешивание, запускавшее так называемое "планетарное динамо" — процесс, создающий магнитное поле.
Учёные создали компьютерную модель древнего Марса и обнаружили: условия, при которых ядро было полностью расплавленным, а теплопроводность юга значительно превышала северную, точно соответствовали данным с Mars Global Surveyor и Insight.
Эта модель пока не окончательна, и авторы призывают к дальнейшему анализу сейсмических данных. Но она уже предлагает правдоподобное объяснение того, почему магнитное поле когда-то защищало лишь половину Красной планеты.
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