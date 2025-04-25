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Марс мог спасти атмосферу, но решил иначе: запутанная драма древнего ядра

1:44
Наука

Сегодня у Марса нет глобального магнитного поля, и это считается одной из причин утраты его атмосферы. Без защитного экрана солнечный ветер миллиардами лет уносил газы, оставляя планету уязвимой.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Но всё больше свидетельств указывает на то, что когда-то магнитное поле у Марса всё же было — и вело себя весьма странно. Судя по данным аппарата Insight, оно охватывало только южное полушарие, оставляя северное почти беззащитным.

Модель с жидким ядром

Группа учёных из Техасского университета выдвинула гипотезу, объясняющую это явление. По их мнению, асимметричное магнитное поле могло возникнуть, если ядро Марса было полностью жидким — в отличие от ядра Земли, где есть и твёрдая, и расплавленная части.

Исследователи предположили, что ключевую роль могла сыграть температурная разница между двумя полушариями. Если тепло в основном выходило через южное, то именно там и возникало перемешивание, запускавшее так называемое "планетарное динамо" — процесс, создающий магнитное поле.

Моделирование подтвердило предположение

Учёные создали компьютерную модель древнего Марса и обнаружили: условия, при которых ядро было полностью расплавленным, а теплопроводность юга значительно превышала северную, точно соответствовали данным с Mars Global Surveyor и Insight.

Эта модель пока не окончательна, и авторы призывают к дальнейшему анализу сейсмических данных. Но она уже предлагает правдоподобное объяснение того, почему магнитное поле когда-то защищало лишь половину Красной планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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