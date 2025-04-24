Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия

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Наука

Московская погода подготовила жителям столицы и области сюрприз: после долгого теплого периода в четверг ожидается резкое похолодание.

Перчатки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Перчатки

Апрель в этом году был очень непредсказуемым: словно за один месяц Москва пережила несколько сезонов.

Синоптики говорят, что холод задержится на 5-7 дней и будет значительно ниже обычных майских значений, а потом, возможно, снова потеплеет. Вопрос о снегопаде в мае — пока остается открытым, эксперты не дают точных прогнозов и напоминают, что погода очень непредсказуема. Не исключено, что в этом году снова будет снег, как в 2017-м, только время покажет, пишет argumenti. ru.

Перед холодным фронтом возможны сильные грозы с молниями и ливни, а также появление пыльцевых бурь — это ещё одна интересная природная фишка, которая ожидается в конце апреля.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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