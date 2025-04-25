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Кто ел мясо, тот и прав: как пища определяла статус и судьбу в Древней Греции

2:42
Наука

В Древней Греции мясо было не просто едой — оно служило социальной меткой, религиозным символом и культурным ритуалом. Для большинства оно оставалось редкостью, эпизодическим деликатесом, тогда как для немногих — элементом повседневного изобилия.

Древняя Греция
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древняя Греция

Еда по статусу: мясо для избранных

Мясо в античной Греции было недешевым удовольствием. В городах, особенно в Афинах, его употребление считалось роскошью. Например, поросенок мог стоить три драхмы — эквивалент трехдневного труда государственного служащего. Поэтому блюда из баранины или козлятины подавались по особым случаям, чаще всего на праздниках и общественных пиршествах.

В сельской местности мясо добывали охотой, отловом или выращиванием домашней птицы и гусей. Более обеспеченные семьи держали стада коз, овец и свиней, что позволяло им питаться мясом регулярнее. Но даже они не могли себе позволить полное изобилие — каждая трапеза ценилась.

Мясо как ритуал: еда для богов и людей

Пища из мяса имела в Древней Греции особый смысл. Во время жертвоприношений часть туши — жир и кости — отправлялись в жертву богам через огонь, тогда как потроха раздавались участникам церемонии. Эти обряды формировали чувство общности и укрепляли коллективную идентичность.

От требухи до мозгов: древнее меню

На пирах мясо занимало центральное место. Древние греки не чурались субпродуктов: на столах появлялись жареные головы, ножки, внутренности и окорока. Простой человек скорее попробовал бы колбасу, чем полноценный кусок мяса, — они были доступны шире и, судя по всему, любимы всеми слоями общества.

Однако не всё было допустимо. Например, свиные мозги, по словам Афинея, считались "нечистой" пищей — в основном по философским и символическим причинам.

Искусство готовки и угли на вертеле

Греческая кулинария опиралась на множество методов приготовления: варка с овощами, запекание в печи или на вертеле. Очаг, расположенный в центре дома, был главным местом приготовления. Часто использовались переносные котлы, треноги и грили — особенно для готовки на открытом воздухе.

Даже в "Одиссее" бог Гермес готовит мясо, нанизывая куски на прутики и обжаривая их на углях. Прототип современного сувлаки? Вполне возможно.

Уточнения

Дре́вняя Гре́ция Элла́да (др.-греч. Ἑλλάς) — общее название территорий городов-государств (полисов), население которых составляли в основном древнегреческие племена: эолийцы, ахейцы, ионийцы и дорийцы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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