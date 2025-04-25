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Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных

2:16
Наука

С 1950 года учёные пытаются ответить на, казалось бы, простой вопрос: какой была бы Антарктида без своего ледяного покрова? Сегодня, спустя 70 лет исследований, появился самый точный и тревожный ответ — Bedmap3, новая карта, созданная на основе более чем 82 миллионов точек данных.

Райский остров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Райский остров

Ледяной щит, который может изменить всё

Антарктида веками оставалась белым пятном — буквально и метафорически. С появлением Bedmap1 в 2001 году, а затем Bedmap2 в 2013-м, исследователи шаг за шагом открывали рельеф подо льдом. Но именно третья версия карты превзошла всё, что было ранее: разрешение 500 метров, данные из спутников, радаров и сейсмических наблюдений показали невероятную детализацию.

Самый толстый слой льда — 4757 метров — обнаружен в безымянном каньоне на Земле Уилкса. Это не просто цифры: именно здесь лед уязвим перед потеплением, поскольку коренная порода лежит ниже уровня моря и может подпитываться тёплой океанской водой.

Пугающая математика

  • Общий объём льда: 27,17 млн км³

  • Площадь ледового покрова: 13,63 млн км²

  • Средняя толщина: 1948 м (без шельфов — 2148 м)

  • Потенциальный рост уровня мирового океана: до 58 метров

Эти данные неизменно повторяются в каждом поколении карт, и это говорит о реальной угрозе: если лед Антарктиды растает, прибрежные города по всему миру окажутся под водой.

Не просто любопытство

"Антарктида оказалась более уязвимой, чем мы думали. Bedmap3 не просто показывает форму рельефа — она предупреждает", — отмечает Питер Фретвелл.

Проект Bedmap помогает не только удовлетворять научный интерес, но и прогнозировать будущее планеты, предлагая нам посмотреть на ледяной щит как на последнюю преграду перед катастрофой.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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