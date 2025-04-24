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Фейерверк без праздника: Австралия увидела вспышку, которую никто не смог объяснить

2:11
Наука

Ярко-зелёный свет и громкий хлопок потрясли небо над Австралией в понедельник вечером. Жители Квинсленда и соседних регионов заметили ослепительный шар света, промчавшийся по небу, а следом — мощный гул, напугавший очевидцев. Сначала это небесное шоу списали на ежегодный метеорный поток Лириды, но у астрономов — другое мнение.

Ночное небо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо

Слишком ярко и слишком рано

Хотя Лириды действительно активны в это время года, событие произошло раньше обычного пика активности, что вызвало скепсис у исследователей. Зелёная вспышка была зафиксирована слишком рано вечером, когда радиант потока — точка, из которой, как кажется, "вылетают" метеоры — ещё находился ниже горизонта.

"Я могу с уверенностью сказать, что огненный шар не был частью метеорного потока Лириды", — отметил астроном Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда.

По словам Элли Сэнсом из Университета Кертина, объект двигался не в том направлении, в котором следовало бы лететь метеору из Лирид. Он появился с юга, а не с севера, как того требует траектория потока.

Что это было

Астрономы полагают, что речь может идти не о метеоре, а о небольшом астероиде или кометном обломке — космическом мусоре, вошедшем в атмосферу Земли. Он был настолько ярким, что, по словам Хорнера, "светил ярче полной Луны" и двигался со скоростью до 40 км/с.

"Он был виден всего несколько секунд, но яркость была впечатляющей. Вероятно, он сгорел на высоте около 30 км, вызвав тот самый громкий хлопок", — рассказал Хорнер.

Наблюдения показали, что объект, скорее всего, не оставил после себя фрагментов — он был слишком мал и слишком быстро разрушился в атмосфере.

Загадка, которая ещё ждёт ответа

Хотя объяснение найдено, исследователи продолжают анализировать данные с камер и видеорегистраторов, чтобы точно понять, что именно произошло. Одна вещь ясна: не каждое зрелище в небе можно объяснить привычными явлениями.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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