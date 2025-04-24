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Подводные водопады, которые держат климат за горло — и почти никто об этом не знает

2:42
Наука

Кажется невероятным, но всего несколько сантиметров понижения уровня моря могут выдать одно из самых мощных природных явлений — подводные водопады вблизи Антарктиды. Эти невидимые глазу каскады — ключевая часть глобальной океанической циркуляции, которая регулирует климат, перераспределяя тепло, углерод и питательные вещества по планете.

водопад
Фото: freepik.com by haziaahmad346, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
водопад

Что такое подводные водопады и зачем они важны

Воды у побережья Антарктиды становятся особенно плотными из-за образования морского льда. Лед вытесняет соль в окружающую воду, делая её тяжелее. Эти массы холодной и солёной воды медленно скользят по континентальному шельфу, а затем стремительно обрушиваются в океанические глубины — на тысячи метров ниже поверхности. Вместе с ними в бездну уходит кислород, тепло и углерод.

Почему сейчас это особенно важно

Климатические изменения ускоряют таяние антарктического льда, снижая солёность и плотность воды, а значит — мешая формированию этих каскадов. Учёные уже зафиксировали снижение интенсивности абиссальной циркуляции на 30%, и прогнозируют дальнейшее ослабление. Это напрямую влияет на способность океана поглощать избыток тепла и углерода — важнейший природный тормоз климатических изменений.

Спутники обнаружили то, что скрыто подо льдом

Раньше данные о плотной воде получали с помощью буёв, судов и даже тюленей с датчиками. Но эти методы трудны, дороги и охватывают лишь ограниченные зоны. Новое исследование, опубликованное в Communications Earth & Environment, предлагает радикально иной подход: использовать спутники.

Системы CryoSat-2 и Sentinel-3A способны фиксировать минимальные изменения уровня моря. И именно такие провалы — всего в несколько сантиметров — сигнализируют о водопадах плотной воды. Сопоставив почти десятилетние спутниковые данные с океаническими моделями, исследователи смогли отследить характерные падения уровня в море Росса — одной из ключевых зон формирования плотной антарктической воды.

"Этот метод даёт возможность наблюдать за глубоководной циркуляцией без дорогих экспедиций, охватывая огромные территории — и без углеродного следа", — отмечают авторы.

Будущее — за космическими наблюдениями

Возможность следить за такими изменениями из космоса — прорыв в климатическом мониторинге. Это дешёвый, экологичный и масштабируемый способ понимать, как быстро меняется наша планета — и успевать адаптироваться.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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