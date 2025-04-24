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Acer Nitro AI: почему эти ноутбуки станут хитом 2025 года

Наука

Ноутбуки Acer из линейки Nitro AI появятся на европейском рынке с июля и августа 2025 года, цена начинается от 1299 евро. Десктоп Nitro 20 выйдет в июле с начальной ценой в 899 евро. Информация о доступности в США и других регионах ещё не объявлена.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Вот основные особенности моделей Acer Nitro AI и Nitro 20:

Acer Nitro 18 AI (AN18-61)
- Экран: 18", WQXGA (2560×1600), 165 Гц, 300 нит, DCI-P3 100%, NVIDIA G-SYNC
- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340
- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Память: До 32 ГБ DDR5
- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)
- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл, heatpipes, четыре intakes и quad-exhaust
- Подключения: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB4, HDMI 2.1, RJ45
- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), ИК-камера FHD, NitroSense 2.0, Copilot+ ПК, 3 месяца PC Game Pass

Nitro 16 AI (AN16-61)
- Экран: 16", WQXGA, 180 Гц, 400 нит, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC
- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340
- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Память: До 32 ГБ DDR5
- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)
- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл, quad intake и quad exhaust
- Подключения: Wi-Fi 6E, USB4, HDMI 2.1, RJ45
- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), ИК-камера FHD, Copilot+ ПК, NitroSense, 3 месяца PC Game Pass

 Acer Nitro 16S AI (AN16S-61)
- Экран: 16", WQXGA, 180 Гц, 400 нит, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC
- Толщина: Менее 19,9 мм
- Вес: 2,18 кг
- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340
- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Память: До 32 ГБ DDR5
- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)
- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл
- Подключения: Wi-Fi 6E, USB4, HDMI 2.1
- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), Copilot+ ПК, NitroSense, ИК-камера FHD

 Acer Nitro 20 (N20-100)
- Формат: 15 литров, компактный дизайн
- Процессор: AMD Ryzen AI 9 365 или Intel Core i5-13420H
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060
- Хранение: До 1 ТБ SSD + 1 ТБ HDD
- Подключения: Wi-Fi 6E, LAN, несколько портов USB-A и USB-C, биометрический считыватель
- Система: Windows 11
- Дополнительно: Совместимость с архитектурой IA, низкое энергопотребление, кнопка плеер, цифровой интерфейс, пишет adrenaline.

Уточнения

Acer Inc. (кит.: 宏碁股份有限公司; пиньинь: Hóngqi Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) — тайваньская бесфабричная компания, занимающаяся разработкой и продажей компьютерной техники и электроники, в первую очередь ноутбуков.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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