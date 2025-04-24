Acer Nitro AI: почему эти ноутбуки станут хитом 2025 года

Ноутбуки Acer из линейки Nitro AI появятся на европейском рынке с июля и августа 2025 года, цена начинается от 1299 евро. Десктоп Nitro 20 выйдет в июле с начальной ценой в 899 евро. Информация о доступности в США и других регионах ещё не объявлена.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Вот основные особенности моделей Acer Nitro AI и Nitro 20:

Acer Nitro 18 AI (AN18-61)

- Экран: 18", WQXGA (2560×1600), 165 Гц, 300 нит, DCI-P3 100%, NVIDIA G-SYNC

- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340

- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

- Память: До 32 ГБ DDR5

- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)

- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл, heatpipes, четыре intakes и quad-exhaust

- Подключения: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB4, HDMI 2.1, RJ45

- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), ИК-камера FHD, NitroSense 2.0, Copilot+ ПК, 3 месяца PC Game Pass

Nitro 16 AI (AN16-61)

- Экран: 16", WQXGA, 180 Гц, 400 нит, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC

- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340

- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

- Память: До 32 ГБ DDR5

- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)

- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл, quad intake и quad exhaust

- Подключения: Wi-Fi 6E, USB4, HDMI 2.1, RJ45

- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), ИК-камера FHD, Copilot+ ПК, NitroSense, 3 месяца PC Game Pass

Acer Nitro 16S AI (AN16S-61)

- Экран: 16", WQXGA, 180 Гц, 400 нит, sRGB 100%, NVIDIA G-SYNC

- Толщина: Менее 19,9 мм

- Вес: 2,18 кг

- Процессоры: AMD Ryzen AI 9 365, AI, 7 350, AI 5 340

- GPU: До NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

- Память: До 32 ГБ DDR5

- Хранение: До 2 ТБ PCIe Gen 4 SSD (2 слота)

- Охлаждение: Двойной вентилятор, жидкий металл

- Подключения: Wi-Fi 6E, USB4, HDMI 2.1

- Дополнительно: RGB клавиатура (4 зоны), Copilot+ ПК, NitroSense, ИК-камера FHD

Acer Nitro 20 (N20-100)

- Формат: 15 литров, компактный дизайн

- Процессор: AMD Ryzen AI 9 365 или Intel Core i5-13420H

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060

- Хранение: До 1 ТБ SSD + 1 ТБ HDD

- Подключения: Wi-Fi 6E, LAN, несколько портов USB-A и USB-C, биометрический считыватель

- Система: Windows 11

- Дополнительно: Совместимость с архитектурой IA, низкое энергопотребление, кнопка плеер, цифровой интерфейс, пишет adrenaline.

Уточнения

Acer Inc. (кит.: 宏碁股份有限公司; пиньинь: Hóngqi Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) — тайваньская бесфабричная компания, занимающаяся разработкой и продажей компьютерной техники и электроники, в первую очередь ноутбуков.



