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Внимание к Южному океану: какие глобальные изменения грядут из-за дыры во льдах

1:33
Наука

Дыра во льдах Южного океана может показаться локальным явлением, но её последствия затрагивают глобальные процессы.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы Гамбурцева в Антарктиде

Профессор Сара Гилле отметила, что следы полиней могут сохраняться в воде на протяжении нескольких лет, изменяя движение воды и распределение тепла к континенту. Плотные воды, образующиеся в этом регионе, могут распространиться по всему мировому океану, поднимая углеродсодержащую воду вверх, что приводит к выделению CO₂.

Получившийся рассол, богатый кислородом, начинает движение вдоль морского дна и питает глобальный конвейер океанских течений, который регулирует климат. Поскольку уровень моря в районе Мод зависит от усиления круговорота и более штормовых условий, его частота может изменяться в зависимости от ветров, уже меняющихся из-за глобального потепления.

Профессор Гилле отметила, что с 2016 года в Южном океане наблюдается отрицательная тенденция в отношении морского льда, и этот процесс оказался более заметным. Тот же подъем теплой соленой воды, который привел к образованию полыньи в 2017 году, теперь истончает лед на окраине Антарктиды.

В ближайшие зимы ученые будут внимательно следить за ситуацией, так как, независимо от того, вернется ли полынья, её история иллюстрирует, что процессы в замороженных регионах могут иметь значительные глобальные последствия, пишет earth.

Уточнения

Ю́жный океа́н (устар. Южный ледовитый океан) — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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