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Тайна зоны Кларион-Клиппертон: эксперимент 1979 года раскрыл тревожную правду о глубинах

2:05
Наука

В 1979 году в зоне Кларион-Клиппертон на дне Тихого океана прошёл эксперимент по добыче полезных ископаемых. Казалось бы, время давно должно было стереть его следы, но морское дно всё ещё хранит этот шрам. Недавнее исследование, опубликованное в Nature, раскрывает неожиданные подробности.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Шрамы, оставшиеся на десятилетия

"Следы, оставленные горнодобывающей машиной 44 года назад, выглядят так, будто их оставили вчера", — рассказал доктор Адриан Гловер из Музея естественной истории в Лондоне.

Эти борозды на морском дне — наглядное свидетельство того, как долго глубоководные экосистемы восстанавливаются после вмешательства.

Капсула времени на глубине

Зона CCZ — настоящий кладезь марганцевых конкреций, богатых никелем и кобальтом — ключевыми компонентами для аккумуляторов и "зелёной" энергетики.

Но цена этих ресурсов может оказаться слишком высокой для экосистем, которые мы ещё толком не изучили.

Первый шаг к восстановлению

Есть и проблески надежды. Исследование зафиксировало возвращение жизни — мелкие организмы вроде ксенофиофилов начали заселять разрушенные участки.

Это первое биологическое восстановление, зафиксированное в зоне CCZ. Однако более крупные, прикреплённые к субстрату виды всё ещё не вернулись.

Невидимая угроза: осадочные шлейфы

Помимо механических повреждений, добыча поднимает со дна осадочные частицы, которые могут мешать морским организмам. К счастью, учёные пока не обнаружили серьёзного воздействия этих шлейфов на численность животных.

Масштабы, которые пугают

Зона эксперимента — лишь крошечная часть от огромной CCZ, занимающей 6 миллионов квадратных километров.

Будущие коммерческие проекты могут затронуть территории до 70 000 кв. км, а последствия таких масштабов — непредсказуемы.

Уточнения

Железомарганцевые конкреции — конкреции с преобладанием в химическом составе железа и марганца, формирующиеся на дне озёр, океанов, а также в почвах. В первых двух случаях представляют практический интерес, в последнем могут являться диагностическим признаком при изучении почвы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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