Земля открыла путь: тайный мост древности, изменивший историю людей

Миллионы лет назад то, что происходило глубоко под поверхностью планеты, определило будущее целых континентов — и, возможно, человечества. Подъём горячих пород из мантии Земли не только изменил очертания суши, но и открыл путь, по которому древние предки людей и животных смогли мигрировать между Африкой и Азией.
Именно с этого момента и начинается большая история.
20 миллионов лет назад на месте современного Аравийского полуострова и Анатолии поднялась суша. Этот массивный сухопутный мост стал результатом процессов, начавшихся ещё 50-60 миллионов лет назад.
Тогда одна из тектонических плит погрузилась в мантию, создав своего рода "конвейер" для горячих пород. Через миллионы лет они прорвались наружу, спровоцировав подъём земли.
Так начался процесс, который позже закрыл древнее море Тетис, превратил его в Средиземное и Аравийское моря, и впервые за 75 миллионов лет соединил Африку с Азией.
Этот геологический поворот позволил животным — от древних предков слонов до гепардов и людей — мигрировать между континентами. Более того, он, возможно, стал ключевым моментом в эволюции человека.
"Это пример того, как долгосрочная конвективная эволюция планеты связана с эволюцией жизни", — сказал один из авторов исследования Эйвинд Страуме.
Приматы, предки людей, смогли прийти в Африку из Азии, где позже их род вымер. Зато в Африке они выжили, эволюционировали, а затем вернулись в Азию уже в новом виде.
Подъём суши изменил не только фауну. Он повлиял на климат и циркуляцию океанов. Температура воды у побережья Аравии повысилась, сделав регион от Северной Африки до Центральной Азии более засушливым. Это стало финальным шагом в превращении Сахары в пустыню.
Также усилились муссоны в Азии, а Юго-Восточная Азия стала более влажной.
"Какова связь между жизнью и тектоникой? Ответ, возможно, кроется именно в этой истории" — задаётся вопросом соавтор исследования Торстен Беккер.
В исследовании, опубликованном в Nature Reviews Earth & Environment, учёные собрали данные по тектонике плит, динамике мантии, палеогеографии и эволюции млекопитающих.
Всё это, чтобы показать, насколько тесно связаны геологические процессы и жизнь на планете.
"Мелкий морской пролив закрылся на несколько миллионов лет раньше, чем это произошло бы в противном случае, без плюма можно было бы утверждать, что столкновение континентов произошло бы иначе", — подчёркивает Страуме.
Иными словами, от миллиона лет зависело многое — возможно, даже появление нас самих.
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