Ожидания или реальность? Sony готовит сюрприз для фанатов PlayStation

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Разрабатываемая Sony портативная игровая консоль следующего поколения сможет запускать игры, созданные для PlayStation 5.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Геймеры

Об этом сообщает инсайдер Kepler на форуме NeoGAF — тот самый, кто ранее точно предсказал, что PS5 Pro будет построена на архитектуре RDNA 4.

В отличие от предыдущей модели PlayStation Portal, которая была лишь устройством для удалённого доступа к PS5, новая консоль, по слухам, будет полноценной игровой платформой. Утверждается, что она получит собственный процессор, отличающийся от того, который планируется для основной PlayStation 6, и будет работать на пониженном напряжении. Также ранее сообщалось, что в основе лежит 3-нм чип с потреблением около 15 Вт.

Kepler утверждает, что по мощности портативная консоль будет находиться где-то между PlayStation 5 и Xbox Series S, что делает её крайне производительной по меркам портативных устройств.

Одна из ключевых особенностей — прямая совместимость с играми PS5. По словам инсайдера, устройство сможет запускать проекты без необходимости адаптации со стороны разработчиков, благодаря совместимости на уровне шейдеров. Однако Kepler отмечает, что для идеальной производительности некоторым играм всё же могут потребоваться оптимизации и патчи.

На данный момент вся информация не подтверждена официально, и к ней стоит относиться с осторожностью. Пока Sony не делала официальных заявлений о новой портативной консоли. Однако ранее компания намекала, что устройства следующего поколения могут появиться не раньше 2027 года, передает hrej.

Уточнения

PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги. Выход приставки состоялся 3 декабря 1994 года в Японии, в США приставка появилась 9 сентября 1995 года, а в Европе — 29 сентября 1995 года. Приставка является первой игровой системой в линейке PlayStation.

