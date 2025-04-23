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Дроны, которые укрощают молнии: технология, которая убережёт миллионы

2:44
Наука

Разработана молниеустойчивая конструкция для дронов, позволяющая им выдерживать прямые удары молнии без выхода из строя.

Дрон
Фото: wikimapia by Supercamaero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дрон

Японская компания NTT впервые добилась того, чтобы дроны не только выдерживали удары молнии, но и целенаправленно вызывали их и перенаправляли в нужное место. Это открытие может стать ключевым шагом на пути к созданию устойчивых к молниям городов и инфраструктуры и минимизировать ущерб от одного из самых разрушительных природных явлений.

Атмосферные разряды ежегодно наносят колоссальный экономический ущерб: только в Японии он оценивается в 1-2 миллиарда евро. Несмотря на существование классических молниеотводов, многие объекты (в том числе ветровые электростанции и открытые пространства) остаются уязвимыми: в ряде случаев просто невозможно установить стационарные защитные системы.

Проект NTT предлагает заменить неподвижные молниеотводы на мобильные дроны, способные заранее перемещаться в зоны с высоким риском грозовой активности. Благодаря системе управления электрическим полем, дрон не просто "ждет" удар молнии: он провоцирует разряд и направляет его по безопасной траектории к земле.

Дроны оснащены специальной "клеткой Фарадея", которая эффективно отводит ток удара, не повреждая внутреннюю электронику. Эта система рассекает энергию молнии, защищая чувствительные компоненты от электромагнитных воздействий.

Полевые испытания показали, что дроны выдерживают разряды силой до 150 килоампер — это в пять раз превышает среднюю силу природной молнии.

Для "привлечения" молнии недостаточно просто находиться рядом с грозовой тучей. Инженеры использовали провод, соединяющий дрон с землёй, и переключатель, способный резко изменить напряжённость поля. Это позволяет создать условия для целенаправленного разряда.

В декабре 2024 — январе 2025 года в горах Хамада на высоте 900 метров прошли успешные испытания. Во время грозы дроны действительно смогли спровоцировать и безопасно направить удары молнии, оставаясь полностью работоспособными даже после прямого попадания.

Эта технология может радикально изменить подход к защите инфраструктуры и жизней людей, а также открыть новые горизонты в использовании природной энергии. Сбор энергии молний способен дополнить солнечные и ветровые источники, особенно в регионах с частыми грозами, передает ecoinventos.

Уточнения

Траекто́рия материа́льной то́чки — линия в пространстве, являющаяся множеством геометрических точек, где можно найти материальную точку, в физической задаче. Вид траектории свободной материальной точки зависит от действующих на точку сил, начальных условий движения и от выбора системы отсчёта, а несвободной — также от наложенных связей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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