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Геологи переписывают карту землетрясений: почему старые модели больше не работают

2:18
Наука

Когда мы слышим о землетрясениях, чаще всего представляем тонкую линию разлома, по которой сдвигаются плиты. Но на самом деле всё куда сложнее — и масштабнее. Исследования показывают, что зоны разломов — это не узкие трещины, а разветвлённые и объёмные структуры, простирающиеся на сотни метров. И это меняет наш взгляд на прогнозирование землетрясений.

Разрушенная дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрушенная дорога

Землетрясения — не по узкой линии.

На ежегодной встрече Американского сейсмологического общества эксперты задали простой, но важный вопрос: насколько широки зоны разломов? Ответ оказался неочевидным.

Анализ данных по землетрясениям в Турции, Калифорнии и других сейсмоактивных регионах показал, что разрушения часто затрагивают не одну, а целую сеть разломов.

Эти зоны могут быть сопоставимы по ширине с защитными коридорами Альквиста-Приоло в Калифорнии, где запрещено строительство.

"Это значит, что одно землетрясение может задействовать значительную часть обширной сети разломов", — поясняет аспирантка Кристи Роу из Сейсмологической лаборатории Невады.

Тем временем узкие зоны ползучести, всего 2-10 метров в ширину, стали сигналом о потенциальных ошибках в интерпретации прошлых сейсмических событий.

Их легко принять за результат одного мощного толчка, хотя на деле это может быть асейсмическое движение после основного события.

"Если бы землетрясение в Напе 2014 года произошло тысячи лет назад, мы бы сочли все смещения частью одного мощного удара", — объясняет Роу.

Исследование основано на множестве источников: от спутниковых наблюдений до геологических данных о породах, свидетельствующих о деформации. И оно ясно даёт понять — двумерные модели больше не справляются.

"Разлом — это не плоский срез. Это объём породы, который сопротивляется, трётся, деформируется. И всё это влияет на силу и характер землетрясения", — подчёркивает Роу.

Это открытие может изменить не только будущие модели прогнозов, но и пересмотр интервалов повторяемости землетрясений в прошлом.

Уточнения

Палеосейсмология — подраздел сейсмологии, предмет изучения которого — древние землетрясения, их местоположения, датировки и силы. О месте таких землетрясений учёные узнают по нарушениям земной поверхности — палеосейсмодислокациям.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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