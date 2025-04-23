Секрет детских успехов в математике раскрыт: тревожность родителей оказалось ключевым фактором

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Тревожность, связанная с математикой, считается фактором, который может негативно повлиять на учебные результаты, он влияет не только на успехи в тестах, но и на способность усваивать новые знания.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Меньше исследована роль тревожности по поводу математики у родителей в отношении числовых навыков и эмоционального благополучия их детей, особенно в дошкольном возрасте. Настоящее долгосрочное исследование изучало связь между тревожностью родителей по поводу математики и развитием математических навыков у детей с раннего возраста до восьми лет.

Исследование оценивало тревожность родителей по поводу математики, когда детям было 3,5 года. Далее отслеживались числовые навыки детей в дошкольный период, а затем анализировались как математические способности, так и тревожность по поводу математики у детей в возрасте 8 лет. Целью исследования было выявить возможные связи между переменными и понять, может ли тревожность родителей оказывать косвенное влияние на результаты и эмоциональное состояние их детей.

Тревожность родителей по поводу математики была отрицательно связана с числовыми навыками детей уже в дошкольном возрасте. Ранние числовые навыки детей оказались связаны как с математическими способностями, так и с тревожностью по поводу математики в 8 лет.

Не было выявлено прямой связи между тревожностью родителей по поводу математики и тревожностью детей в 8 лет.

Таким образом, влияние тревожности родителей проявляется через числовые навыки, приобретенные в раннем возрасте, которые, в свою очередь, влияют на дальнейшую успеваемость и эмоциональное восприятие математики у детей.

Множество исследований подчеркивают, что тревожность, в том числе постоянное беспокойство или неконтролируемая тревога, является распространенным расстройством как среди взрослых, так и среди детей. Эмоциональные трудности родителей, включая те, которые не имеют клинического значения, могут отражаться на благополучии детей через различные механизмы: поведенческое моделирование, неадекватные стили воспитания, факторы окружения. В этом контексте тревожность по поводу математики может быть негативным фактором, влияющим на развитие ребёнка.

Семьи с высоким уровнем тревожности по поводу математики, как правило, ограничивают совместные математические занятия, такие как игры с числами или беседы с математическими темами. Такое избегание, наряду с возможной негативной эмоциональной передачей в процессе взаимодействия с детьми, снижает возможности для спонтанного обучения в неформальных условиях. В результате дети могут развить менее крепкие числовые навыки ещё до поступления в начальную школу.

Со временем стало очевидно, что тревожность по поводу математики у детей может зависеть от их ранних числовых навыков: слабое овладение ими может способствовать формированию негативного и тревожного отношения к дисциплине. Однако эта связь не является односторонней, и могут существовать взаимные влияния между результатами и эмоциональным состоянием, хотя в данном исследовании не было возможности непосредственно оценить тревожность по поводу математики в раннем возрасте, передает orizzontescuola.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

