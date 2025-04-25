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У Сатурна начался новый сезон: зафиксировано редкое явление

2:15
Наука

Что, если бы вы могли посмотреть, как на другой планете меняются времена года? Теперь это возможно — и результат впечатляет. Астрономы из Великобритании с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" впервые подробно зафиксировали наступление осени в северном полушарии Сатурна. Да-да, даже у гигантов вроде Сатурна есть своё "бабье лето".

Сатурн
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Сатурн

Сатурн живёт в своём ритме

У этой газовой планеты — знакомый нам наклон оси: 26,7 градуса (у Земли — 23,5), что и определяет смену сезонов. Но год там длится почти три десятилетия, а значит, каждое время года продолжается более семи земных лет. Следующее осеннее равноденствие на Сатурне наступит в 2025 году.

Вихри размером с целый континент

Снимки, сделанные инфракрасным прибором MIRI, раскрыли невидимое: температурные контрасты, движение аэрозолей, состав атмосферы.

Особенно впечатляет северный полюс — там в синих тонах виден гигантский полярный циклон шириной 1500 км. Его окружают жёлтые участки — остатки весеннего тепла, так называемый северо-полярный стратосферный вихрь (NPSV).

Как исчезает лето

Весь тёплый сезон эти вихри подпитывались солнечным светом. Но с приближением осени температура падает, и они начинают угасать, уступая место долгой зимней ночи. Холодные участки атмосферы телескоп окрасил в тёмно-фиолетовый — наглядный пример того, как работает сезонная смена на другой планете.

"Это потрясающе"

"Качество новых данных "Джеймса Уэбба" просто захватывает дух — за короткий период наблюдений нам удалось продолжить дело миссии "Кассини", но в новом сезоне", — делится один из исследователей.

Продолжение легендарной миссии

Данные "Уэбба" стали логическим продолжением миссии "Кассини", которая в 1997 году отправилась к Сатурну и 13 лет следила за его погодой. Тогда удалось увидеть весну и зиму. Сейчас — впервые — настала осень.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης - "странник") — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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