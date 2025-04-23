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Берёза объявила войну аллергикам: что делать, чтобы выжить в сезон цветения

1:10
Наука

В столичном регионе новая неделя начинается с активного цветения березы — одного из самых проблемных деревьев для аллергиков.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы". По информации источника, в воздухе зафиксирована высокая концентрация пыльцы. Это создает неблагоприятные условия для людей, страдающих от поллиноза, по крайней мере, до середины следующего месяца. Жителям Москвы и Подмосковья, склонным к аллергиям, рекомендуется избегать прогулок на свежем воздухе и своевременно консультироваться с аллергологами для разработки индивидуального плана лечения, передают "Вести Подмосковья".

К основным симптомам аллергии на цветение относятся насморк, чихание, зуд в глазах и носу, слезотечение и кашель. В некоторых случаях также возможны кожные высыпания. В этот период рекомендуется носить маску на улице, регулярно промывать нос и глаза, а также мыть волосы после каждой прогулки, так как на них может оседать пыльца. Также важно соблюдать диету, назначенную врачом, чтобы не усугубить симптомы.

Уточнения

Пыльца́ — скопление пыльцевых зёрен семенных растений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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