ИИ, который анализирует сетчатку глаза: что можно узнать о здоровье, просто взглянув на неё

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

А вы знали, что глаз может рассказать о вашем здоровье даже больше, чем вы думаете? Сетчатка — единственное место в организме, где можно напрямую наблюдать мельчайшие кровеносные сосуды. Эти крошечные капилляры отражают состояние всей сосудистой системы, и их изменения могут говорить о серьезных проблемах — от гипертонии до нейродегенеративных нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Сетчатка как зеркало центральной нервной системы

Сетчатка по своему строению и функции напоминает ткани мозга. Именно поэтому по ее состоянию можно сделать выводы не только о состоянии сосудов, но и о возможных патологиях центральной нервной системы, включая болезнь Паркинсона.

Почему не каждый врач справится с такой задачей

Проблема в том, что интерпретация изображений сетчатки требует особых знаний и навыков. Даже опытные специалисты сталкиваются с трудностями при попытке выявить ранние признаки опасных заболеваний по визуальным данным.

Решение: искусственный интеллект, который "видит" болезни

Группа исследователей из Великобритании и США нашла решение. Они обучили искусственный интеллект анализу изображений сетчатки, используя методику, схожую с той, по которой обучалась ChatGPT. Новый подход получил название RETFound.

Как это работает

Вместо того чтобы вручную размечать 1,6 миллиона изображений, ИИ просто "показали" их. Так он "усвоил" средний вид здоровой сетчатки и основные её особенности.

Далее модель дообучили на небольшом количестве размеченных снимков — например, сетчатке пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей. Уже имея представление о норме, ИИ быстро научился замечать отклонения.

Первые успехи: диабетическая ретинопатия и не только

На сегодняшний день алгоритм успешно диагностирует офтальмологические заболевания. Его потенциал в выявлении системных недугов — таких, как инсульт, инфаркт или сердечная недостаточность — пока ограничен, но уже превосходит аналогичные модели.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

