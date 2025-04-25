Углекислый газ выдал главный секрет Европы — что скрывает спутник Юпитера

Что, если во Вселенной жизнь прячется совсем рядом — под ледяной коркой спутника Юпитера? Европа снова попала в центр внимания учёных благодаря неожиданной находке.
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил на поверхности Европы углекислый газ — вещество, без которого невозможна жизнь на Земле. Но главное не в самом CO₂, а в том, откуда он там взялся. Все указывает на одно: газ поступает из скрытого под толщей льда океана.
Самое большое скопление углекислого газа зафиксировано в области Тара — местности с причудливыми рельефами, изрезанными трещинами и грядами.
Эта зона хаоса тянется на 1800 километров и, возможно, сформирована именно за счёт подъёма теплой воды из подледного океана. Та плавит лёд, который затем вновь застывает, создавая причудливые формы.
Планетологи считают, что источник углерода находится глубоко внутри Европы. А ещё в этом же регионе обнаружили поваренную соль — признак того, что жидкая вода взаимодействует с поверхностью. Это делает местность визуально отличимой: она заметно желтее остальных участков спутника.
Европа становится главной надеждой астрономов в поиске внеземной жизни. В ближайшие годы к ней отправятся две крупные космические миссии — чтобы ближе познакомиться с таинственным подлёдным океаном.
Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.