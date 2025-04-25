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Углекислый газ выдал главный секрет Европы — что скрывает спутник Юпитера

1:36
Наука

Что, если во Вселенной жизнь прячется совсем рядом — под ледяной коркой спутника Юпитера? Европа снова попала в центр внимания учёных благодаря неожиданной находке.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Загадочный газ из глубин

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил на поверхности Европы углекислый газ — вещество, без которого невозможна жизнь на Земле. Но главное не в самом CO₂, а в том, откуда он там взялся. Все указывает на одно: газ поступает из скрытого под толщей льда океана.

Хаос, где рождаются тайны

Самое большое скопление углекислого газа зафиксировано в области Тара — местности с причудливыми рельефами, изрезанными трещинами и грядами.

Эта зона хаоса тянется на 1800 километров и, возможно, сформирована именно за счёт подъёма теплой воды из подледного океана. Та плавит лёд, который затем вновь застывает, создавая причудливые формы.

Океан подо льдом

Планетологи считают, что источник углерода находится глубоко внутри Европы. А ещё в этом же регионе обнаружили поваренную соль — признак того, что жидкая вода взаимодействует с поверхностью. Это делает местность визуально отличимой: она заметно желтее остальных участков спутника.

Впереди — новые открытия

Европа становится главной надеждой астрономов в поиске внеземной жизни. В ближайшие годы к ней отправятся две крупные космические миссии — чтобы ближе познакомиться с таинственным подлёдным океаном.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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