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Космический обман зрения: что на самом деле делает звезда в небе

Наука

Если вы окажетесь у обсерватории Кека на вершине Мауна-Кеа, то с первого взгляда не заметите ничего удивительного. Только камеры с длинной выдержкой раскроют вам тайну: тонкий лазерный луч пронзает небо, чтобы создать… искусственную звезду.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Это звезда не светит для людей. Она нужна самому телескопу — его 10-метровое зеркало улавливает в 2 миллиона раз больше света, чем человеческий глаз. Благодаря адаптивной оптике прибор мгновенно корректирует искажения, вызванные атмосферой, — и звёзды перестают мерцать.

Жёлтая "точка" на высоте 95 км загорается в мезосфере, где есть слой натрия. Лазер специально "подстроен" под его частоту — атомы натрия светятся, и появляется невидимая нам, но яркая для телескопа звезда.

На шаг ближе к звёздам

Технологию предложили в 1985 году, а уже через год — первые тесты. И только после этого американским военным пришлось признать: они разрабатывали нечто похожее под грифом "секретно".

Адаптивная оптика изменила правила игры. Раньше только телескопы на орбите вроде "Хаббла" могли работать без атмосферных помех. Но космические проекты — дело дорогое. Земные телескопы с гибкими зеркалами справляются не хуже, если у них есть "искусственное солнце".

От Галилея до лазеров

Всё началось с Галилея. В 1609 году он довёл простую "трубу" до уровня научного инструмента, открыв кратеры Луны и спутники Юпитера. Но даже его лучшие линзы страдали от цветных каемок — хроматической аберрации. А чтобы добиться чёткости, телескопы приходилось удлинять.

Рекордсменом стал Ян Гевелий: его 45-метровый телескоп держали верёвки и помогал управлять матрос. Весело? Скорее, труднодоступно.

Сегодня всё иначе. Но как и раньше, величайшие достижения в астрономии — это не зрелище, а упорная, точная инженерия.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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