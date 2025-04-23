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Секретный детектор в кармане: как обычный смартфон разоблачает слежку

1:37
Наука

Скрытые камеры сегодня могут быть буквально везде — в гостиницах, арендованных квартирах, офисах и даже в собственном доме. Размер таких устройств настолько мал, что заметить их невооружённым глазом бывает почти невозможно. Но, как объясняет эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов, иногда достаточно просто включить фонарик на смартфоне.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Где чаще всего прячутся камеры

Такие устройства, как правило, размещают там, где можно незаметно наблюдать за людьми: в зонах общего пользования, возле кровати, в санузлах или вблизи розеток. Самыми подозрительными местами считаются зеркала, стеклянные элементы интерьера, декоративные предметы с линзами, а также вентиляционные отверстия.

Простой метод с фонариком

Чтобы выявить скрытое устройство, достаточно затемнить помещение, включить фонарик на телефоне и внимательно осмотреть все поверхности. Особое внимание стоит уделить отражающим предметам — под правильным углом линза камеры может выдать себя ярким бликом или необычным отражением. Проверяйте зеркала, будильники, лампы, глазки в дверях и даже розетки.

Дополнительная защита — мобильные приложения

Для более точного обнаружения специалист рекомендует использовать специальные приложения. Такие программы могут отследить все устройства, подключённые к вашей Wi-Fi-сети, и показать подозрительные подключения — например, мини-камеры, работающие через интернет, сообщает "Царьград".

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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