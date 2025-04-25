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Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм

1:45
Наука

Когда мы говорим о ДНК, чаще всего вспоминаем ядро клетки — там хранится основная информация о том, как работает организм. Но в цитоплазме, этой вязкой жидкости внутри клеток, тоже плавают фрагменты ДНК. Почему они там и что они делают — оставалось загадкой. До сих пор.

Организм человека
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Организм человека

Неожиданная находка: что такое эксклюсома

Недавнее открытие швейцарских биохимиков и молекулярных биологов проливает свет на эту тайну. Ученые выявили ранее неизвестную структуру в клетке — эксклюсому. Это миниатюрный органеллоид, задача которого — изоляция посторонней ДНК, оказавшейся в цитоплазме.

Цитата из исследования:

"Эксклюсома блокирует чужеродную ДНК — будь то вирусная или бактериальная — не позволяя ей проникнуть в ядро клетки."

Как работает эта система

Представьте себе внутреннего охранника клетки: стоит появиться потенциально опасному фрагменту ДНК, как эксклюсома немедленно захватывает его и "замораживает". Этот механизм позволяет предотвратить вмешательство во внутренние процессы организма.

Эхо древности: эксклюсома как наследие эволюции

Исследователи считают, что такие структуры появились ещё у самых примитивных клеток. Это своеобразный пережиток древней иммунной системы, которая до сих пор работает на благо нашего здоровья.

Но есть и другая сторона медали: учёные предполагают, что эксклюсомы могут быть связаны с аутоиммунными реакциями. Так как "захваченная" ДНК остаётся в цитоплазме надолго, иммунная система может начать воспринимать её как постоянную угрозу — и атаковать собственные клетки.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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