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Она спросила нейросеть и посмотрела гороскоп — и теперь у неё 36 миллионов

1:46
Наука

Многие покупают лотерейные билеты в надежде на чудо. Кто-то выбирает числа интуитивно, кто-то верит в магию дат, а кто-то — в технологии. Анастасия Синицына из Нижегородской области стала обладательницей 36 миллионов рублей, доверившись искусственному интеллекту и… гороскопу.

Лотерея
Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лотерея

Случай не помог — пришёл на помощь ИИ

Поначалу женщина пыталась полагаться на случайные комбинации. Но спустя месяц безуспешных попыток она решила довериться нейросети. Искусственный интеллект выдал два набора чисел: один для основного поля (18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7), второй — для дополнительного (2).

Гороскоп подбодрил, нейросеть сработала

Интересно, что перед решающей покупкой Анастасия наткнулась на гороскоп, в котором ей предрекали крупный выигрыш. Это совпало с её решением использовать технологии, и она решила попробовать ещё раз. Удача улыбнулась ей в 325497-м тираже.

Смс, которое остановило время

После выигрыша 300 рублей в одном из билетов Анастасия почувствовала, что движется в верном направлении. Но когда пришло смс с информацией о выигрыше в 36 151 743 рубля, она призналась: "Мир встал на паузу".

Что будет с выигрышем

На выигранные деньги женщина планирует приобрести собственное жильё, помочь с ремонтом маме, купить бытовую технику и электронику. В мечтах — поездка в Китай, сообщает "Царьград".

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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