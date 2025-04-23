Она спросила нейросеть и посмотрела гороскоп — и теперь у неё 36 миллионов

Многие покупают лотерейные билеты в надежде на чудо. Кто-то выбирает числа интуитивно, кто-то верит в магию дат, а кто-то — в технологии. Анастасия Синицына из Нижегородской области стала обладательницей 36 миллионов рублей, доверившись искусственному интеллекту и… гороскопу.
Поначалу женщина пыталась полагаться на случайные комбинации. Но спустя месяц безуспешных попыток она решила довериться нейросети. Искусственный интеллект выдал два набора чисел: один для основного поля (18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7), второй — для дополнительного (2).
Интересно, что перед решающей покупкой Анастасия наткнулась на гороскоп, в котором ей предрекали крупный выигрыш. Это совпало с её решением использовать технологии, и она решила попробовать ещё раз. Удача улыбнулась ей в 325497-м тираже.
После выигрыша 300 рублей в одном из билетов Анастасия почувствовала, что движется в верном направлении. Но когда пришло смс с информацией о выигрыше в 36 151 743 рубля, она призналась: "Мир встал на паузу".
На выигранные деньги женщина планирует приобрести собственное жильё, помочь с ремонтом маме, купить бытовую технику и электронику. В мечтах — поездка в Китай, сообщает "Царьград".
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
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