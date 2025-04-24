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Сначала взорвать, потом засеять: как оживляют Марс по сценарию научной драмы

2:33
Наука

Пока на Земле мы спорим о климате, учёные думают о куда более глобальной задаче: как превратить замёрзший и безжизненный Марс в пригодное для жизни место. Идеи варьируются от безумных до вдохновляюще амбициозных — с ядерными ударами, орбитальными зеркалами и даже искусственным магнитным полем.

Поверхность Марса
Фото: Freepik by vecstock
Поверхность Марса

Главная проблема — температура

Средняя температура на Марсе — около -63°C. Вода там есть, но она скрыта в виде льда под поверхностью и в полярных шапках. Главная причина холода — практически полное отсутствие атмосферы, которая могла бы удерживать тепло. Чтобы растопить лёд и сделать планету более тёплой, нужно создать мощный парниковый эффект.

Идеи, которые звучат как фантастика

Ещё в 1973 году Карл Саган предложил покрыть полярные шапки материалами с низким альбедо — они будут лучше поглощать солнечное тепло и ускорят таяние льда. Он также упоминал идею доставки фотосинтезирующих организмов — тогда невозможную, но сегодня технически более реальную.

Элон Маск пошёл дальше: он предлагает сбросить ядерные заряды на полюса, чтобы резко высвободить запасы углекислого газа и водяного пара. Это, по задумке, создаст парниковый эффект. Проблема в том, что запасов СО₂ на Марсе может просто не хватить.

А если всё-таки без взрывов

Среди альтернатив — орбитальные зеркала диаметром в сотни километров, которые отражали бы солнечный свет на планету. Есть и более "тонкие" методы — выпуск наночастиц алюминия или железа в атмосферу для удержания тепла.

Биотехнологии тоже в игре: учёные рассматривают возможность посадки генетически модифицированных растений, устойчивых к суровым условиям. Один из кандидатов — арктический мох Syntrichia caninervis, способный расти в экстремально бедной почве.

Идея с магнитом — самая амбициозная

Учёный NASA Джим Грин предложил создать гигантский магнит в точке Лагранжа между Марсом и Солнцем, чтобы восстановить защитное магнитное поле планеты. Оно должно было бы остановить разрушение атмосферы солнечным ветром.

Хотя технология пока далека от реализации, сама идея задаёт направление: долгосрочное изменение условий на Марсе возможно, но потребует усилий целой цивилизации.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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