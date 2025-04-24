Из глубины веков: находка, которая встряхнула представления о прошлом млекопитающих

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Центральной Анатолии, на территории современной Турции, учёные нашли ключ к более точному пониманию истории эволюции млекопитающих. Используя усовершенствованный радиоизотопный метод датировки, международная команда исследователей смогла определить возраст ископаемых останков с точностью до миллионов лет.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Череп динозавра

На перекрёстке трёх континентов

Обнаруженные слои в районе Софулар в Каппадокии содержат кости древних травоядных, напоминающих антилоп и лошадей. Эти животные жили от 7 до 10 миллионов лет назад. Регион оказался уникален благодаря своему вулканическому происхождению — здесь пепел древних извержений сохранил важные фрагменты прошлого. Благодаря этому команда смогла применить высокоточный метод "аргон-аргон", позволяющий надёжно определить возраст пород.

Не только кости, но и эволюция

Речь идёт не просто о датировке. Как отметил один из руководителей проекта Ферхат Кая (Университет Оулу, Финляндия), новая информация позволяет по-новому взглянуть на ключевые этапы развития млекопитающих и приматов. Одно из самых значимых открытий — останки уранопитека, древней обезьяны, которая, возможно, является общим предком современных человекообразных.

Уточнение, которое меняет картину

Ранее возраст подобных находок приходилось оценивать на основе сравнения с другими, менее точно датированными участками. Новое исследование показало, насколько важно точное определение возраста при анализе эволюционных связей. Радиоизотопный анализ теперь даёт возможность отслеживать изменения экосистем и видов в период климатических и геологических трансформаций.

На шаг ближе к пониманию прошлого

По словам Кайи, такие раскопки — шанс восполнить пробелы в знаниях о прошлом Земли. Центральная Анатолия, находящаяся на стыке Европы, Азии и Африки, продолжает подтверждать свой статус важнейшего эволюционного перекрёстка.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

