Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Представьте, что всё живое на Земле исчезает — не от катастрофы или войны, а просто потому, что планета становится непригодной для жизни. Это не сюжет фантастического романа, а научный сценарий, рассчитанный международной группой исследователей с помощью суперкомпьютеров.
По оценкам учёных из NASA и Университета Тохо в Японии, примерно через миллиард лет выживание на нашей планете станет невозможным. Причина — постепенное, но неотвратимое увеличение тепловой энергии Солнца. К этому времени температура на поверхности поднимется настолько, что исчезнет кислород, испарится вода, а атмосфера изменится до неузнаваемости.
Согласно расчётам, к 1 000 002 021 году Земля превратится в раскалённую пустыню — задолго до того, как Солнце расширится и поглотит планеты внутренней части Солнечной системы.
Хотя гибель Земли произойдёт не скоро, её предвестники уже заметны. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы, зафиксированные NASA в последние годы, становятся всё мощнее. Эти процессы влияют на атмосферу, снижают содержание кислорода и ускоряют потепление.
Окончательного способа спасти Землю нет. Но развитие технологий даёт шанс адаптироваться. Уже сейчас создаются системы жизнеобеспечения, способные поддерживать замкнутые экосистемы. Колонизация Марса и других тел Солнечной системы — не мечта, а стратегический план, который может дать человечеству шанс на выживание в будущем.
Хотя гибель Земли — вопрос далёкого будущего, климатические изменения уже создают угрозу. Потепление, таяние льдов, изменения климата — всё это сигнал того, как легко человек может ускорить конец планеты. Каждый выбор сегодня — это вклад в сценарий, по которому будет развиваться завтрашний день.
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.
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