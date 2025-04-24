Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Александр Ревва без гнева принял поцелуй своей жены с Басковым? Это удивит вас!
Идеальное тело, уставшие вены: оземпиковые ноги — новый тревожный сигнал
Недоступная роскошь: ипотека стала недосягаемой мечтой для большинства россиян
У него есть всё: Беккер в восторге от 20-летнего теннисиста, о котором говорит весь мир
Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи
Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году
Самый дорогой виноградник мира: итальянский Бароло обгоняет Бордо
Учёные приблизились к терапии аутизма через микробиом кишечника: первые результаты уже впечатляют
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

2:07
Наука

Представьте, что всё живое на Земле исчезает — не от катастрофы или войны, а просто потому, что планета становится непригодной для жизни. Это не сюжет фантастического романа, а научный сценарий, рассчитанный международной группой исследователей с помощью суперкомпьютеров.

Конце света
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конце света

Остался миллиард лет — и ни днем больше

По оценкам учёных из NASA и Университета Тохо в Японии, примерно через миллиард лет выживание на нашей планете станет невозможным. Причина — постепенное, но неотвратимое увеличение тепловой энергии Солнца. К этому времени температура на поверхности поднимется настолько, что исчезнет кислород, испарится вода, а атмосфера изменится до неузнаваемости.

Согласно расчётам, к 1 000 002 021 году Земля превратится в раскалённую пустыню — задолго до того, как Солнце расширится и поглотит планеты внутренней части Солнечной системы.

Солнце уже не то

Хотя гибель Земли произойдёт не скоро, её предвестники уже заметны. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы, зафиксированные NASA в последние годы, становятся всё мощнее. Эти процессы влияют на атмосферу, снижают содержание кислорода и ускоряют потепление.

Что мы можем сделать

Окончательного способа спасти Землю нет. Но развитие технологий даёт шанс адаптироваться. Уже сейчас создаются системы жизнеобеспечения, способные поддерживать замкнутые экосистемы. Колонизация Марса и других тел Солнечной системы — не мечта, а стратегический план, который может дать человечеству шанс на выживание в будущем.

Глобальное потепление: репетиция конца

Хотя гибель Земли — вопрос далёкого будущего, климатические изменения уже создают угрозу. Потепление, таяние льдов, изменения климата — всё это сигнал того, как легко человек может ускорить конец планеты. Каждый выбор сегодня — это вклад в сценарий, по которому будет развиваться завтрашний день.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Реальный заработок таксиста: сколько стоит жить на колёсах в современном городе
Экономика и бизнес
Реальный заработок таксиста: сколько стоит жить на колёсах в современном городе Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Советские автобусы и маршрутки: от ЛАЗ до Пазика Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Последние материалы
Весна в Ферле: секрет Сицилии, который оживает только после Пасхи
Топ-10 чипмейкеров: кто заработал больше всех в 2024 году
Самый дорогой виноградник мира: итальянский Бароло обгоняет Бордо
Учёные приблизились к терапии аутизма через микробиом кишечника: первые результаты уже впечатляют
Советские автобусы и маршрутки: от ЛАЗ до Пазика
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Не заметишь, как штраф придёт: камеры, которых не видно в навигаторе
Перелёт как праздник: как летали в отпуска во времена СССР
Соседи обзавидуются: как вырастить сладкие арбузы прямо на вашем балконе
Здесь пройдёт финал ЧМ-2030: Марокко строит гигантский стадион с крышей-шатром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.