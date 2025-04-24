Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что всё живое на Земле исчезает — не от катастрофы или войны, а просто потому, что планета становится непригодной для жизни. Это не сюжет фантастического романа, а научный сценарий, рассчитанный международной группой исследователей с помощью суперкомпьютеров.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конце света

Остался миллиард лет — и ни днем больше

По оценкам учёных из NASA и Университета Тохо в Японии, примерно через миллиард лет выживание на нашей планете станет невозможным. Причина — постепенное, но неотвратимое увеличение тепловой энергии Солнца. К этому времени температура на поверхности поднимется настолько, что исчезнет кислород, испарится вода, а атмосфера изменится до неузнаваемости.

Согласно расчётам, к 1 000 002 021 году Земля превратится в раскалённую пустыню — задолго до того, как Солнце расширится и поглотит планеты внутренней части Солнечной системы.

Солнце уже не то

Хотя гибель Земли произойдёт не скоро, её предвестники уже заметны. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы, зафиксированные NASA в последние годы, становятся всё мощнее. Эти процессы влияют на атмосферу, снижают содержание кислорода и ускоряют потепление.

Что мы можем сделать

Окончательного способа спасти Землю нет. Но развитие технологий даёт шанс адаптироваться. Уже сейчас создаются системы жизнеобеспечения, способные поддерживать замкнутые экосистемы. Колонизация Марса и других тел Солнечной системы — не мечта, а стратегический план, который может дать человечеству шанс на выживание в будущем.

Глобальное потепление: репетиция конца

Хотя гибель Земли — вопрос далёкого будущего, климатические изменения уже создают угрозу. Потепление, таяние льдов, изменения климата — всё это сигнал того, как легко человек может ускорить конец планеты. Каждый выбор сегодня — это вклад в сценарий, по которому будет развиваться завтрашний день.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

