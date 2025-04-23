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Миллионер-биохакер раскрыл, почему заработал ускоренное старение

1:12
Наука

Биохакеры хотят научиться дольше сохранять молодость и продлить жизнь. Один из самых известных представителей этой профессии, 47-летний американский IT-миллионер Брайан Джонсон, признался, что вместо омоложения он ускорил процесс старения.

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Каждый день он принимает около 20 пищевых добавок и лекарств, тренируется, соблюдает диету и регулярно проходит обследования организма.

В свои 47 лет Джонсон, как он сам утверждает, имеет "сердце 37-летнего, кожу 28-летнего и объем легких 18-летнего".

Еще он 5 лет принимал рапамицин (лекарство которое назначают людям, перенесшим трансплантацию органов). Этот препарат также известен, как лекарство-геропротектор (то есть защищающее от старения). Успешные опыты проводили на животных.

В итоге миллионер заработал ряд осложнений от этого препарата, пишет KP. RU.

Ученые недавно выяснили, что рапамицин вопреки представлениям об омолаживающем эффекте может, наоборот, ускорять биологическое старение.

Уточнения

Биохакеры — энтузиасты любительских исследований в области молекулярной биологии. В своей деятельности придерживаются хакерских принципов применительно к современным биологическим исследованиям, считая, что «инновации в биологии должны быть легкодоступными, недорогими и открытыми для всех».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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