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Волны-убийцы: как изменение климата угрожает прибрежным районам и морским сооружениям

2:04
Наука

В ноябре 2020 года у берегов Британской Колумбии произошло событие, которое потрясло даже учёных: волна высотой 17,6 метра подняла буй, установленный компанией MarineLabs.

Цунами
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цунами

Эта гигантская волна стала самой экстремальной из всех когда-либо зафиксированных, и её уже называют "волной-убийцей" — уникальным природным явлением, о котором раньше рассказывали лишь моряки в своих легендах.

До 1995 года блуждающие волны считались морским фольклором. Но всё изменилось, когда волна в 26 метров ударила по нефтяной платформе Draupner у берегов Норвегии. С тех пор начались научные исследования этого загадочного феномена. Волна у острова Ванкувер оказалась почти в три раза выше, чем соседние волны, что делает её редчайшим случаем, происходящим, по статистике, раз в 1300 лет.

Физик Йоханнес Геммрих из Университета Виктории назвал это событие самым экстремальным примером блуждающей волны. Исследователи пока не до конца понимают, как формируются такие волны, но стремятся найти способы их предсказания — ведь они могут разрушать морские сооружения и представлять опасность для судоходства и прибрежных жителей.

Хотя волна у острова Ванкувер не нанесла серьёзного ущерба, она стала тревожным сигналом. Изменение климата может привести к увеличению силы и частоты подобных явлений. Прогнозы уже указывают на рост высоты волн в северной части Тихого океана в ближайшие десятилетия.

Будущие исследования показывают, что такие волны могут достигать высоты в четыре раза выше, чем предполагалось ранее. Генеральный директор MarineLabs Скотт Битти подчёркивает важность комплексного мониторинга береговых зон, чтобы обеспечить безопасность и своевременное реагирование на такие стихийные аномалии.

Уточнения

Брита́нская Колу́мбия (англ. British Columbia [ˌbrɪtɨʃ kəˈlʌmbiə], фр. Colombie-Britannique) — провинция на западе Канады, шестая провинция, вошедшая в состав конфедерации (1871).

Во́лны-уби́йцы (блужда́ющие во́лны, во́лны-мо́нстры, бе́лая волна́, англ. rogue wave — волна-разбойник, freak wave — чокнутая волна; фр. onde scélérate — волна-злодейка, galéjade — дурная шутка, розыгрыш) — гигантские одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20—30 метров (а иногда и больше), обладающие нехарактерным для морских волн поведением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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