Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический аппарат Lucy, принадлежащий НАСА, совершил необычное открытие: на подлёте к астероиду Дональдджохансон он заснял объект, поразительно напоминающий рожок мороженого. Это не просто причуда формы — астероид представляет собой контактную двойную систему, то есть две массы, сросшиеся в одну. Такая структура может многое рассказать о ранней истории Солнечной системы.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Астероид

Дональдджохансон сформировался примерно 150 миллионов лет назад и, как выяснилось, значительно больше, чем предполагалось ранее: около 8 километров в длину и 3 километра в ширину. Несмотря на то что аппарат заснял лишь часть поверхности, даже первые снимки показали богатую геологическую структуру, которая может пролить свет на процессы формирования планет.

Хотя Дональдджохансон не является главной целью миссии Lucy, этот пролёт стал генеральной репетицией перед ключевыми исследованиями. В ближайшие недели учёные проанализируют полученные данные, чтобы подготовиться к дальнейшим этапам миссии.

Впереди у Lucy более масштабные задачи. В 2025 году аппарат будет работать в главном поясе астероидов, а в августе 2027-го достигнет своей основной цели — троянского астероида Юпитера Эврибата. Миссия нацелена на изучение таких объектов, чтобы понять, как именно формировалась наша Солнечная система миллиарды лет назад.

Проект реализуется Центром космических полетов имени Годдарда при поддержке компании Lockheed Martin, а научное руководство осуществляет доктор Хэл Левисон из Юго-Западного исследовательского института. Lucy — часть программы НАСА Discovery, и, судя по всему, эта миссия действительно способна открыть новую эру в изучении древних космических тел.

Уточнения

(52246) Дональдджохансон — углеродистый астероид эригонского типа, диаметром около 4 км, из внутренних областей пояса астероидов.



Lucy («Лю́си») — миссия НАСА по изучению троянских астероидов Юпитера, которые обращаются вокруг Солнца за 60° до и после Юпитера. Запуск с космодрома на мысе Канаверал состоялся 16 октября 2021 года.

