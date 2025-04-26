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Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом

1:59
Наука

Современные технологии сделали шаг вперёд в диагностике одного из самых коварных заболеваний — диабета второго типа. Учёные из Японии нашли способ использовать кожные датчики глюкозы не только для мониторинга, но и для раннего выявления заболевания — ещё до появления первых стандартных признаков.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Фото: flickr.com by Army Medicine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Необычное применение привычных устройств

Обычно кожные датчики используют спортсмены и пациенты с установленным диагнозом, чтобы отслеживать колебания уровня сахара. Однако японские медики обнаружили: по этим колебаниям можно определить вероятность развития диабета даже тогда, когда классические анализы ещё показывают норму.

"Созданный алгоритм позволил нам выявить нескольких пациентов с нарушенным гликемическим контролем по колебаниям уровня глюкозы, тогда как стандартные тесты указывали на то, что метаболизм пациентов находится в норме", — объяснил профессор Синья Курода из Токийского университета.

Как работает метод

Суть новой диагностики — в анализе реакции организма на колебания сахара. Оказалось, что ещё до метаболических сбоев у потенциальных пациентов снижается чувствительность к инсулину. Эти изменения можно заметить с помощью кожных датчиков задолго до того, как преддиабет даст о себе знать в анализах крови.

Алгоритм точнее стандартных тестов

В исследовании участвовали 64 добровольца без диагноза диабета. Учёные провели серию замеров и, основываясь на данных с датчиков, разработали алгоритм, оценивающий риски развития болезни. Его точность оказалась выше привычных тестов, а процесс — гораздо удобнее: не нужно сдавать кровь или часто посещать врача.

Новая методика, по словам исследователей, может стать основой для массового скрининга — простой, безболезненной и точной диагностики преддиабета.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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