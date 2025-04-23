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Неожиданный русский след: эта подробность убийства Кеннеди повергнут в шок

2:08
Наука

Американское издание Radar Online обнародовало сенсационную версию, согласно которой убийство президента Джона Кеннеди в 1963 году могло быть связано с попыткой предотвратить грандиозный политический скандал.

Джон Кеннеди
Фото: commons.wikimedia.org by NASA on The Commons is licensed under No restrictions
Джон Кеннеди

По мнению историка Ральфа Ганиса, отставного майора разведки ВВС США, в центре этого скандала оказалась тайная связь Кеннеди с советской разведчицей. Ганис убежден, что эта связь уже была на грани раскрытия и грозила Кеннеди не просто импичментом, а полным крахом его администрации.

Ганис утверждает, что роман Кеннеди с женщиной, имевшей прямое отношение к КГБ, мог стать самой громкой государственной изменой в истории США. Если бы эти факты вскрылись, последствия были бы катастрофическими — под ударом оказался бы не только президент, но и вся государственная машина. По мнению историка, компрометация главы государства, уличенного в связи с агентом враждебной державы, привела бы к массовым отставкам, судебным разбирательствам и, возможно, даже конституционному кризису. Фактически, речь шла о выживании политического истеблишмента США в том виде, в котором он существовал.

Интересно, что версия Ганиса получила косвенное подтверждение после недавней публикации засекреченных документов ФБР по делу об убийстве Кеннеди. В марте этого года, в соответствии с директивой президента Дональда Трампа, США обнародовали очередную часть архива, связанного с этим резонансным преступлением. Среди рассекреченных материалов, по словам Ганиса, есть намеки на то, что разведслужбы вплотную подошли к раскрытию истинного масштаба романа Кеннеди. Документы пока не дают прямых доказательств, но складывающаяся картина заставляет всерьез задуматься о мотивах убийц.

Ральф Ганис, много лет изучавший материалы о жизни и смерти 35-го президента США, уверен, что Ли Харви Освальд, официально признанный убийцей Кеннеди, мог быть лишь крайней точкой айсберга.

Уточнения

Джон Фицджералд Ке́ннеди — американский политический и государственный деятель, 35-й президент США (1961—1963) от Демократической партии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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