Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как итальянки делают идеальную лазанью: соус внизу, ножницы в руке
Бабушкин пруд, гном и каблук с геранью — хватит это терпеть
389 миллиардов долларов: как креативность стала новой валютой
Солярка в бензобаке, бензин в дизеле — два сценария, два уровня катастрофы
Почему сода – лучший друг смородины: преимущества и способы использования
Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой
Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали
Охладите кожу — и выглядите моложе: секрет летнего ухода, о котором мало кто знает
Берёза объявила войну аллергикам: что делать, чтобы выжить в сезон цветения

Звук, который меняет клетки: открытие, переворачивающее науку

1:11
Наука

Исследование Киотского университета переворачивает представления о звуке — он воздействует не только на уши и мозг, но и на отдельные клетки организма.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Звук — это больше, чем мы думаем. Учёные доказали: акустическое давление оказывает прямое влияние на клетки. Он способен не только передавать информацию, но и буквально менять клеточную активность.

Группа под руководством Масахиро Куметы создала лабораторные условия с акустической стимуляцией. С помощью РНК-секвенирования и микроскопии они зафиксировали активную реакцию клеток на слышимый звук.

Было идентифицировано почти 200 генов, чувствительных к звуковым волнам. Особенно впечатляющим стал эффект подавления дифференциации адипоцитов — превращения клеток в жировые. Это открывает путь к новым неинвазивным методам управления тканями.

Безболезненно, безопасно и без вмешательства: звук может стать новым способом коррекции физиологических процессов. Учёные продолжают изучать это явление и уверены — медицинское применение не за горами.

Уточнения

Адипоци́т — основной тип клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Недвижимость
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Последние материалы
Почему сода – лучший друг смородины: преимущества и способы использования
Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой
Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали
Охладите кожу — и выглядите моложе: секрет летнего ухода, о котором мало кто знает
Берёза объявила войну аллергикам: что делать, чтобы выжить в сезон цветения
Актриса Софи Лорен почтила память Зураба Церетели
24 апреля: протопоп Аввакум, Волга-Волга и геноцид армян
Почему подростки вдруг становятся неуклюжими и вечно голодными: врач объяснил, что происходит
Как сделать томаты более мясистыми: простые добавки в воду
Не переплачивайте: секреты эффективной косметики за копейки, о которых молчат маркетологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.