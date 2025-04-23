Звук, который меняет клетки: открытие, переворачивающее науку

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Исследование Киотского университета переворачивает представления о звуке — он воздействует не только на уши и мозг, но и на отдельные клетки организма.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Звук — это больше, чем мы думаем. Учёные доказали: акустическое давление оказывает прямое влияние на клетки. Он способен не только передавать информацию, но и буквально менять клеточную активность.

Группа под руководством Масахиро Куметы создала лабораторные условия с акустической стимуляцией. С помощью РНК-секвенирования и микроскопии они зафиксировали активную реакцию клеток на слышимый звук.

Было идентифицировано почти 200 генов, чувствительных к звуковым волнам. Особенно впечатляющим стал эффект подавления дифференциации адипоцитов — превращения клеток в жировые. Это открывает путь к новым неинвазивным методам управления тканями.

Безболезненно, безопасно и без вмешательства: звук может стать новым способом коррекции физиологических процессов. Учёные продолжают изучать это явление и уверены — медицинское применение не за горами.

Уточнения

Адипоци́т — основной тип клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань.

