Звук, который меняет клетки: открытие, переворачивающее науку

Исследование Киотского университета переворачивает представления о звуке — он воздействует не только на уши и мозг, но и на отдельные клетки организма.
Звук — это больше, чем мы думаем. Учёные доказали: акустическое давление оказывает прямое влияние на клетки. Он способен не только передавать информацию, но и буквально менять клеточную активность.
Группа под руководством Масахиро Куметы создала лабораторные условия с акустической стимуляцией. С помощью РНК-секвенирования и микроскопии они зафиксировали активную реакцию клеток на слышимый звук.
Было идентифицировано почти 200 генов, чувствительных к звуковым волнам. Особенно впечатляющим стал эффект подавления дифференциации адипоцитов — превращения клеток в жировые. Это открывает путь к новым неинвазивным методам управления тканями.
Безболезненно, безопасно и без вмешательства: звук может стать новым способом коррекции физиологических процессов. Учёные продолжают изучать это явление и уверены — медицинское применение не за горами.
Адипоци́т — основной тип клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань.
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