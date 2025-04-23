Меркурий скрывает миллиардное богатство: слой алмазов, который может объяснить загадку магнитного поля

Под выжженной поверхностью Меркурия ученые сделали ошеломляющее открытие: слой алмазов, простирающийся на целых 18 километров! Это открытие не только потрясает, но и ставит под сомнение многие наши представления о планетах.
Недавние исследования показали, что в экстремальных условиях Меркурия углерод мог преобразоваться в алмазы, образовав прочную кристаллическую оболочку, окружающую металлическое ядро планеты. Слой алмазов, находящийся на глубине, может иметь невероятную толщину — 18 километров, что дает планете уникальные характеристики.
Самым удивительным аспектом этого открытия является связь алмазного слоя с магнитным полем Меркурия. Высокая теплопроводность алмазов может объяснить, как планета поддерживает свое активное магнитное поле, несмотря на небольшие размеры. Это открытие может также пролить свет на внутренние процессы других планет в Солнечной системе.
Меркурий, имея столь необычные характеристики, становится еще более уникальным объектом для изучения. Это открытие обещает перевернуть наши представления о планетах земной группы и раскрыть новые горизонты в планетарной науке.
Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу.
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