Земля обречена: как климатические изменения приведут к гибели жизни на планете

Глобальное потепление и вулканическая активность — это только начало конца, который уже невозможно остановить. Учёные из Великобритании разработали тревожное компьютерное моделирование, которое предсказало судьбу Земли.
По оценкам исследователей, человечество имеет ещё около 250 миллионов лет на существование, прежде чем жизнь на Земле исчезнет. Да, это много времени, но к этому неизбежно движется наша планета, и "судьбоносные часы" уже тикают.
Температура в мире продолжает расти, а Европа может столкнуться с повышением температуры на три градуса Цельсия. Однако даже если мы прекратим использовать ископаемые виды топлива, этого будет недостаточно. Главная угроза заключается в воссоединении континентов в единый суперматерик — Pangaea Ultima, что приведёт к экстремально высокой температуре от 40 до 70 градусов по Цельсию.
Не только жара. Отсутствие ветра и снижение уровня кислорода сделают воздух невыносимо душным, а вулканическая активность только усугубит ситуацию, выбрасывая больше углекислого газа. И, конечно, разрушительные последствия антропогенного изменения климата — сильные волны тепла и стихийные бедствия — приведут к ещё более тяжёлым условиям для жизни.
Учёные отмечают, что хотя в оптимистичном сценарии могут выжить несколько видов, способных адаптироваться, реальность такова, что окончательный конец жизни на Земле всё же более вероятен.
Коне́ц све́та — распространённый фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу прекращения существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, Земли или даже Вселенной целиком.
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