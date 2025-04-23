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Земля обречена: как климатические изменения приведут к гибели жизни на планете

1:44
Наука

Глобальное потепление и вулканическая активность — это только начало конца, который уже невозможно остановить. Учёные из Великобритании разработали тревожное компьютерное моделирование, которое предсказало судьбу Земли.

Конец света
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конец света

250 миллионов лет до конца

По оценкам исследователей, человечество имеет ещё около 250 миллионов лет на существование, прежде чем жизнь на Земле исчезнет. Да, это много времени, но к этому неизбежно движется наша планета, и "судьбоносные часы" уже тикают.

Погибель из-за глобальных изменений

Температура в мире продолжает расти, а Европа может столкнуться с повышением температуры на три градуса Цельсия. Однако даже если мы прекратим использовать ископаемые виды топлива, этого будет недостаточно. Главная угроза заключается в воссоединении континентов в единый суперматерик — Pangaea Ultima, что приведёт к экстремально высокой температуре от 40 до 70 градусов по Цельсию.

Опасности для жизни

Не только жара. Отсутствие ветра и снижение уровня кислорода сделают воздух невыносимо душным, а вулканическая активность только усугубит ситуацию, выбрасывая больше углекислого газа. И, конечно, разрушительные последствия антропогенного изменения климата — сильные волны тепла и стихийные бедствия — приведут к ещё более тяжёлым условиям для жизни.

Оптимизм против реальности

Учёные отмечают, что хотя в оптимистичном сценарии могут выжить несколько видов, способных адаптироваться, реальность такова, что окончательный конец жизни на Земле всё же более вероятен.

Уточнения

Коне́ц све́та — распространённый фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу прекращения существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, Земли или даже Вселенной целиком.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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