Сверхразум вместо человека: кто в будущем останется у руля

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Бывший CEO Google Эрик Шмидт предрёк конец эпохи, когда человек управляет машинами. В ближайшие годы, по его словам, всё изменится.

Фото: commons.wikimedia.org by Wiikiidemy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект Google

Приближается эра общего искусственного интеллекта

На недавнем саммите Special Competitive Studies Project Эрик Шмидт заявил: учёные уже почти у цели. В течение 3–5 лет будет создан общий ИИ — система, способная мыслить, учиться и планировать, как человек.

ИИ выйдет из-под контроля

Такой интеллект перестанет слепо подчиняться командам. Он будет принимать решения сам, без нужды оглядываться на нас. И, как считает Шмидт, именно в этот момент человек утратит лидерство.

Искусственный сверхразум заменит лучших из нас

ИИ не просто догонит, а превзойдёт человека. Художников, программистов, учёных, инженеров — всех. И это будет не абстрактная угроза, а вполне осязаемая реальность. Причём сверхразум, возможно, сначала будет скрыт, а потом — просто выйдет из тени, когда решит, что готов к собственному пути.

Вопрос на миллиард: а что, если он решит нас уничтожить?

Шмидт задаёт жуткий, но логичный вопрос: «Что будет, если у каждого в кармане окажется интеллект, равный самому умному человеку в мире?»

Ответ — зависит от того, кто контролирует этого гения. А может — уже никто?

Уточнения

Эрик Эмерсон Шмидт (англ. Eric Emerson Schmidt, род. 27 апреля 1955 года, Вашингтон, округ Колумбия, США) — технический консультант компании Alphabet.

