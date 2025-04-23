Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров

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В национальном парке Биг-Бенд в Техасе студенты-геологи сделали ошеломляющее открытие — останки одного из крупнейших динозавров на планете. Это не просто окаменелость, а настоящий "палеонтологический клад"!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки динозавра

Древние тайны раскрыты

В марте студенты Государственного университета Сул Росс нашли в парке Биг-Бенд позвонок, принадлежащий аламозавру — гигантскому динозавру из мелового периода. Этот долгий шеей гигант был одним из самых крупных наземных животных своего времени и, возможно, крупнейшим на континенте.

Одна из самых полных находок

Ранее в Биг-Бенде находили фрагменты останков аламозавра, но эта окаменелость стала одной из самых полных и хорошо сохранившихся. Учёные уверены, что это поможет значительно улучшить наши знания о динозаврах и их эволюции.

Палеонтологическая мекка

Находка подтверждает репутацию Биг-Бенда как очага древних ископаемых. В этом же регионе были обнаружены кости птерозавра с размахом крыльев 36 футов и череп уникального бравоцератопса.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

